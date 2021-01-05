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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

أخبار التعليم العالي اليوم في مصر 2021

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 05:37 م
التعليم العالي
التعليم العالي
نعمات مدحت
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تصدرت أخبار التعليم العالى اليوم في مصر 2021، محركات البحث عبر المنصات الإلكترونية، بعد أن أعلن المتحدث الإعلامي باسم الوزارة احتمالية تأجيل الامتحانات لنهاية العام الجاري بسبب أزمة كورونا المستجدة، وبعد قرار من مجلس الوزراء بتأجيل امتحانات الترم الأول.

أخبار التعليم العالي اليوم في مصر 2021

ووفقا لما تم نشره اليوم الموافق 5 يناير الجاري، على صفحة وزارة التعليم العالي، أن مجلس إدارة الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، نظم اجتماعا ترأسه الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى ورئيس المجلس، ناقش تنظيم بطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال المقرر عقدها في مصر من يوم 13 حتى 31 يناير الجاري.

وتم استعراض الأنشطة والبطولات التي تساهم فيها الطلاب على مدار الفصل الدراسي الأول، ومشاركة 25 دولة في البطولة الافريقية للجامعات، وفي نهاية الاجتماع الذي تم  عقده، تم الاتفاق على عدد من بروتوكولات التعاون بين الاتحاد الرياضى المصرى للجامعات وبين معهد إعداد القادة، ومركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة حلوان، والاتحاد العام للكشافة والمرشدات.

وعلى الجانب الآخر، ومن بين أخبار التعليم العالى اليوم في مصر 2021، صدرت على مدار اليومين الماضيين العديد من القرارات الخاصة بوزارة التعليم العالي، حيث أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمي، اليوم على إصدار قرارين بتعيينات جديدة  لبعض القيادات فى جامعة الإسكندرية، كما قدم التهنئة للمواطنين والعاملين في المجتمع الأكاديمي التعليمي بمناسبة بداية السنة الجديدة. 

قرارات وزارة التعليم العالى في مصر بشأن الامتحانات

ووفقا لما صرح به الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالى، في مداخلة تليفزيونية، إنه من الوارد تأجيل الامتحانات إلى نهاية العام، بسبب وباء كورونا المستجدة، لافتا إلى أن القرار بموعد الامتحانات لم يحدد بعد، وفي ظل هذه الظروف نتخذ القرارات التي تناسب الطلاب وتحافظ على صحتهم.

 أكد عبدالغفار أن العملية التعليمية مستمرة من خلال المنصات التعليمية الإلكترونية لحين انتهاء المقررات الدراسية بالنسبة للطلاب، موضحا، أن نسبة الاشغال بالمستشفيات الجامعية بعيدة عن الاستيعاب الكلي، وأن الوزارة لديها 29 مستشفي جامعي للعزل، حيث تصل نسبة المرضي التي تحتاج إلى تنفس صناعي لا تتجاوز 25%.

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