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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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موعد امتحانات نصف العام 2021

الأحد 03/يناير/2021 - 03:36 م
امتحانات
امتحانات
نعمات مدحت
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تعددت الأقوال حول موعد امتحانات نصف العام 2021، تم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي مما أحدث حالة من الإثارة والغضب والجدل حول الموعد، خاصة بعد أن أعلن مجلس الوزراء أن الامتحانات ستبدأ بعد إجازة نصف العام التي من المقرر أن تنتهي يوم 18 فبراير المقبل.

موعد امتحانات نصف العام 2021

ووفقا لما تم تداوله وانشر مؤخرًا، كشفت مصادر مسؤولة داخل أروقة وزارة التربية والتعليم، أن امتحانات الفصل الدراسي الأول 2021، التي كانت من المقرر أن تعقد في 23 يناير من الشهر الجاري، وأنها تأجلت بسبب الأوضاع الصحية في مصر بسبب فيروس كورونا المستجد، ستكون امتحانات نصف العام 2021 من المرجح أن تبدأ مع بداية الفصل الدراسي الثاني في أواخر شهر فبراير، أو من الممكن أن يؤدي الطلاب الامتحانات في شهر مارس المقبل.

وتظل الإجابة عن تساؤل موعد امتحانات نصف العام 2021 مرهونة بالوضع الصحي في مصر، وإذا ما تحسنت الأمور ستكون الاختبارات في موعدها بعد أجازة نصف العام، مؤكدة الوزارة أنها ملتزمة بتوزيع المناهج الدراسية وفقًا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الجاري، وسيتم استكمالها من خلال التعليم عن بعد للطلاب في المنازل.
 

إجراءات مشددة لمواجهة كورونا

ويشار إلى أن وزارة التربية والتعليم منذ بدء العام الدراسي الجاري، قامت بتقليل الكثافة الطلابية في الفصول الدراسية، كما قلصت عدد أيام الحضور للطلاب، وأتاحت ما يزيد عن 12 منصة تعليمية إلكترونية، ليؤدي الطلاب الامتحانات التجريبي من خلالها، كما يقوموا بمتابعة المناهج الدراسية، وتلقى دروسهم التعليمية، ومتابعة مستواهم الدراسي، والتواصل مع المعلمين وإدارة المدرسة وأولياء الأمور.

كما قامت الوزارة بتعقيم المدارس وتطهيرها بشكل يومي، وأن هناك مدارس كانت تجري بها الدراسة على فترتين، ومن الأمور التي استحدثتها الوزارة أيضا أن يؤدي طلاب الصفوف الأول والثاني الثانوي الامتحانات إلكترونيا، واستحداث نظام جديد للثانوية العامة، كما وفرت موقعين لتسجيل استمارة الشهادتين الإعدادية والثانوية العامة.

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