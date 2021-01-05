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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

عمان: تسجيل أول إصابة بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 03:54 م
جريدة الدستور
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أعلنت وزارة الصحة العمانية تسجيل أول إصابة من السلالة الجديدة لفيروس كورونا التي أعلن عنها مؤخرًا في المملكة المتحدة والعديد من الدول الأخرى.

وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم الثلاثاء نقلته وكالة الأنباء العمانية - أنه تم تشخيص السلالة الجديدة للفيروس في مقيم جاء إلى السلطنة من المملكة المتحدة وظهرت عليه الأعراض التنفسية أثناء خضوعه للعزل الصحي.

وأشارت إلى أن فحوصات فيروس كورونا التي أجريت للشخص المصاب قبل الوصول وعند الوصول إلى السلطنة سلبية، وقد تم تطبيق جميع إجراءات الصحة العامة للتعامل مع الشخص المصاب وهو بحالة صحية جيدة ويخضع للعزل المنزلي.

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