احتفالات عيد القديس باسيليوس وكعكة العام فى مطرانية نيرى

قال الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، إن المتروبوليت نيوفيتوس، مطران نيري وشرق كينيا، في كاتدرائية أبرشية القديس يوحنا اللاهوتي، ترأس القداس الإلهي.وأضاف الأنبا نيقولا أنطونيو، في بيان رسمي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن ذلك يأتي بمناسبة الاحتفال بأعياد الكريسماس وعيد ختان المسيح بالجسد، وعيد القديس باسيليوس الكبير، في إشارة إلى أنه في نهاية القداس الإلهي قطع سيادته كعكة العام الجديد، وبارك مزروعات أبناء الرعية الذين أحضروا تقدمات منها.وتستعد الكنائس الغربية في مصر، للاحتفال بعيد الغطاس المجيد، ويترأس رؤساء الكنائس قداس العيد في ظل الإجراءات الاحترازية لردع فيروس كورونا المستجد.