«المركزي» يكشف تفاصيل دعم تحويل السيارات للعمل بالغاز بـ15 مليار جنيه

أصدر البنك المركزي، مبادرة جديدة لتوفير التمويل اللازم لمشروع تحويل وإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بقيمة 15 مليار جنيه من خلال البنوك بسعر فائدة مقطوعة 3%، لمنح قروض للأفراد الراغبين في إحلال السيارات (الملاكي- الأجرة- الميكروباص) لتعمل بالوقود المزدوج.وكشف البنك، أن مدة القرض تتراوح من 7 إلى 10 سنوات، ويتم السداد على أقساط شهرية متساوية، حيث يشمل سعر الفائدة كافة المصروفات والعمولات فيما عدا مصاريف ضمان مخاطر الائتمان ومصاريف التأمين على المركبات أو الأفراد ومصروفات الضرائب والدمغات.وأشار إلى أنه سيتم اعتبار مقابل التخريد للمركبات القديمة كحد أدنى لمقدم شراء المركبات الجديدة التي تعمل بالوقود المزدوج، وقرر المركزي إعفاء الأفراد المستفيدين من مبادرة إحلال المركبات من نسبة القروض الممنوحة للأفراد لأغراض استهلاكية إلى دخلهم الشهري، كما قرر عدم خصم عمولة سداد مبكر للقروض من أجل تحفيز الأفراد على سداد القروض قبل موعد استحقاقها.وقرر البنك المركزي إلغاء جميع العمولات والرسوم الخاصة بعمليات التحويل بين حسابات الهاتف المحمول وعمليات التحويل بين أي حساب هاتف محمول وأي حساب مصرفي، وكذلك إصدار البطاقات المدفوعة مقدما للمواطنين مجانا على أن تكون تلك البطاقات لا تلامسية «Contactless» حال بدء البنك في إصدار هذا النوع من البطاقات، وإلغاء الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي، على أن يتحمل البنك المصدر للبطاقة تلك الرسوم والعمولات، ولا يتضمن ذلك عوائد البطاقات الائتمانية.وقال رامي أبوالنجا، نائب محافظ البنك المركزي، إن القرارات التي تم مدها تأتي في إطار حرص البنك المركزي على ضمان استمرارية قيام البنوك بأعمالها في ضوء المتابعة المستمرة للقطاع المصرفي ولتقديم المزيد من التيسير للمواطنين وتشجيعهم على الاستمرار في الإقبال على وسائل وقنوات الدفع الإلكترونية، بما يدعم توجه الدولة البنك المركزي للتحول لمجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد.كان طارق عامر، محافظ البنك المركزي، قد قال إن هناك دعمًا وتمويلًا للمركبات العاملة بالوقود المزدوج، إضافةً إلى دعم إنشاء محطات الغاز الطبيعي، ودعم القطاع الخاص الصناعي لإنتاج أكبر كمية من السيارات العاملة بالغاز الطبيعي.وأضاف عامر، في كلمته أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال افتتاح معرض تحويل وإحلال السيارات للعمل بالطاقة النظيفة أمس، أن إجمالي قروض تمويل السيارات للأفراد تُقدر بـ 30 مليار جنيه.وتابع: "إتاحة 15 مليار جنيه للمرحلة الأولى من مبادرة وإحلال مركبات العاملة بالوقود المزدوج لـ80 ألف سيارة، وإجمالي تمويل الـ 3 مراحل لإحلال المركبات 60 مليار جنيه"، مؤكدا أن السيارة العاملة بالغاز الطبيعي لو بـ150 ألف جنيه قسطها الشهري 1600 جنيه بالفائدة، والسيارة لو بـ200 ألف جنيه قسطها الشهري 2167 جنيها.وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس، المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة".وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس اطلع على خطط وبرامج الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة في إطار المبادرة القومية لإحلال وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، خاصة برامج التمويل والتسهيلات المتعددة المتاحة للمواطنين، والتعريف بجوانب المبادرة وعوائدها المالية والاقتصادية والبيئية، وما قامت به الدولة من بنية اساسية متكاملة لمنظومة خدمة السيارات التي تعمل بالغاز، وذلك أثناء تفقد سيادته للجناح الحكومي الذي ضم وزارات التجارة والصناعةً، المالية، الانتاج الحربي، البترول، التنمية المحلية، البيئة، الداخلية، النقل، بالإضافة إلى البنك المركزي والهيئة العربية للتصنيع.كما تفقد الرئيس أجنحة كبرى الشركات العالمية والمحلية المتخصصة في هذا المجال، حيث اطلع على أحدث النماذج والطرازات للمركبات التي تعمل بالغاز أو تلك المعدلة، وكذلك الحلول المتكاملة لعملية تموين المركبات بالغاز وآخر التطورات في تلك الصناعة.