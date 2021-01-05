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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

إلغاء تأديب أستاذ جامعي متهم بتعطيل مناقشة رسالة ماجستير

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 03:07 م
محكمة
محكمة
عماد سليمان
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قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، اليوم الثلاثاء، إلغاء قرار مجازاة أستاذ جامعي بكلية التربية النوعية، بالتنبيه؛ لاتهامه بتعطيل مناقشة رسالة ماجستير مقدمة من باحثة، ووصفها بالكذب أثناء مناقشة الرسالة.

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.

وأكدت المحكمة أنه باستقراء أوراق التحقيق الإداري الذي صدر بناءً عليه قرار الجزاء المطعون فيه بمجازاة الأستاذ الجامعي بعقوبة التنبيه، لما نسب إليه من قيامه- باعتباره مشرفًا على رسالة الماجستير المقدمة من الشاكية- بتعطيل مناقشة الرسالة المقدمة منها ووصفها بالكذب أثناء مناقشة الرسالة، يبين أن التحقيق تمثل في سؤال الشاكية دون غيرها عن مضمون شكواها، وإعادة سرد الاتهامات التي وجهتها إلى الطاعن والتي دونت بعضها في متن شكواها.

وأضافت المحكمة أن التحقيق لم يتناول تحديد مكان وزمان ارتكاب الوقائع المنسوبة للأستاذ الجامعي على وجه الدقة، كما لم يتناول سؤال شهود هذه الوقائع، ومن بينهم أعضاء لجنة الحكم على الرسالة، ولا يكفي للقول بثبوت المخالفات في جانب المطعون ضده امتناعه عن الإدلاء بأقواله، إذ أن ذلك لا يترتب عليه سوى تفويته على نفسه حق الدفاع، ولا يعد قرينة على ارتكاب المخالفات المنسوبة إليه.

ورأت المحكمة أنه كان يتعين على جهة التحقيق أن تتناول الوقائع بالتمحيص بتحديد عناصرها بوضوح ويقين من حيث الأفعال والزمان والمكان والأشخاص، والوقوف على حقيقة هذه الوقائع ونسبتها إلى الطاعن من خلال سؤال الشهود، أما وأن التحقيق لم تراع فيه هذه الضوابط ومن ثم فقد شابه القصور والبطلان، وإذ استند القرار المجازاة إلى هذا التحقيق، فمن ثم يكون وقع باطلًا كذلك، متعينًا القضاء بإلغائه.

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