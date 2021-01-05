مسؤول لبناني سابق: المستشفى الميداني في طرابلس سيبصر النور قريبا

أعلن رئيس الوزراء اللبناني الأسبق نجيب ميقاتي، اليوم الثلاثاء، أن المستشفى الميداني في طرابلس سيبصر النور قريبا، بعد تجهيز الأرض التي أعدت له والملاصقة للمستشفى الحكومي في القبة.وأشار ميقاتي إلى أن المستشفى سيشكل امتدادا لعمل المستشفى الحكومي، مشيدا بالجهود التي يبذلها من أجل مواجهة جائحة كورونا.وأجرى ميقاتي اتصالا بوزير الصحة اللبناني الدكتور حمد حسن الذي أبلغه بأنه تم اعتماد الأرض الملاصقة للمستشفى الحكومي في القبة، وهي تحتاج إلى عملية جرف وتزفيت وإنجاز أعمال البنى التحتية اللازمة فيها، وفقا لموقع لبنان 24.كما أجرى ميقاتي اتصالا آخر برئيس بلدية طرابلس الدكتور رياض يمق للبحث في سبل الإسراع في تجهيز الأرض المعدة للمستشفى الميداني لكي يبصر النور في القريب العاجل.وشدد ميقاتي على أن جمعية العزم والسعادة الاجتماعية مستعدة لتقديم أي مساعدة في سبيل إنجاز الأعمال المطلوبة.