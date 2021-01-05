رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 05 يناير 2021 الموافق 21 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مسؤول لبناني سابق: المستشفى الميداني في طرابلس سيبصر النور قريبا

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 02:48 م
جريدة الدستور
مروة عنبر
طباعة
أعلن رئيس الوزراء اللبناني الأسبق نجيب ميقاتي، اليوم الثلاثاء، أن المستشفى الميداني في طرابلس سيبصر النور قريبا، بعد تجهيز الأرض التي أعدت له والملاصقة للمستشفى الحكومي في القبة.

وأشار ميقاتي إلى أن المستشفى سيشكل امتدادا لعمل المستشفى الحكومي، مشيدا بالجهود التي يبذلها من أجل مواجهة جائحة كورونا.

وأجرى ميقاتي اتصالا بوزير الصحة اللبناني الدكتور حمد حسن الذي أبلغه بأنه تم اعتماد الأرض الملاصقة للمستشفى الحكومي في القبة، وهي تحتاج إلى عملية جرف وتزفيت وإنجاز أعمال البنى التحتية اللازمة فيها، وفقا لموقع لبنان 24.

كما أجرى ميقاتي اتصالا آخر برئيس بلدية طرابلس الدكتور رياض يمق للبحث في سبل الإسراع في تجهيز الأرض المعدة للمستشفى الميداني لكي يبصر النور في القريب العاجل.

وشدد ميقاتي على أن جمعية العزم والسعادة الاجتماعية مستعدة لتقديم أي مساعدة في سبيل إنجاز الأعمال المطلوبة.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

شديد البرودة على هذه المنطقة.. تفاصيل حالة طقس الأربعاء

حقيقة إقالة وزير التربية والتعليم 2021

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الثلاثاء 5-1-2021

تسريب يفضح تورط الإخوان في إثارة الفزع بواقعة زفتى والحسينية

الصور

image description

محافظ دمياط تتابع العمل في طريق صلاح سالم

image description

تخصيص 3 مدارس لصرف المعاشات منعًا للتكدس بدمياط

image description

دمياط تتناقش خطة وآلية تنظيم إعلانات الطرق

image description

«مياه أسيوط» تفتتح العيادة الطبية الشاملة بمركز خدمة العملاء

image description

للتأكد من توافرها.. محافظ أسيوط يتفقد مخزن الأدوية بالمحافظة

الأكثر قراءة

حقيقة إقالة وزير التربية والتعليم 2021

«الدستور» ترافق أول أسرة تسكن العاصمة الإدارية الجديدة (صور وفيديو)

شديد البرودة على هذه المنطقة.. تفاصيل حالة طقس الأربعاء

«شكري» يوقع على بيان العُلا: خطوة هامة لتعزيز العمل العربي

إنفوجراف

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

image description

وحيد حامد.. كيف نعاه المثقفون؟ (إنفوجراف)

image description

«فتاة النزهة» المسحولة عانت من نزيف بالجسد كله وعظام مهشمة (إنفوجراف)

نجم الساعة

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

منوعات

5 نصائح للحفاظ على مشاركة طفلك في العملية التعليمية

تردد قنوات بانوراما 2021

الإمارات تطبق إجراءات جديدة للتصدي لكورونا

السعودية تتيح التسجيل «أون لاين» للحصول على لقاح «كوورنا»

أيام زمان

«الكبير بتاعنا راح».. كيف انتهت المنافسة بين «حليم» و«رشدى»؟

«أم كلثوم حاربتنى».. اعترافات نور الهدى عن معاركها مع فنانات مصر

كيف تسبب رشدي أباظة في انفصال مديحة كامل عن زوجها؟

فقد سمعه وعاش وحيدًا مع كلبه.. اللحظات الأخيرة في حياة زكي رستم

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
عام جديد..هل من جديد؟!
ماجد حبته
الحسينية.. لندن أم واشنطن؟!
لواء.حمدى البطران
حكامنا المصريون
القس. رفعت فكرى
فى ذكرى رحيل سمير سيف
المزيد

الثقافة

«سؤال الوجود» يكشف طريق النجاة في حياة مصطفى محمود

العقاد عن بيرم: لغته الفصحى تضعه بين النخبة المجيدين من شعراء عصره

في ذكراه.. لماذا انصرف بيرم التونسي عن الشعر الفصيح للزجل؟

«هاملت الجرافيك المصري» أول إصدار يوثق سيرة الفنان «نحميا سعد»