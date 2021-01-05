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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تأجيل تعويض سيدة بـ 25 مليون جنيها من «بالم هيلز» لأول فبراير

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 02:05 م
المحكمة الاقتصادية
المحكمة الاقتصادية
عادل عبد العال
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قررت المحكمة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، تأجيل دعوى تطالب شركة بالم هيلز بتعويض إحدى السيدات بمبلغ 25 مليون جنيه لجلسة أول فبراير.

و أقام المستشار هيثم عباس، وكيلا عن المدعية دعواه أمام المحكمة الاقتصادية على سند من شراء موكلته "شاليه" بمشروع هاسيندا باي الساحل الشمالي من شركة بالم هيلز عام 2015، ووقع على العقد أحد موظفي الشركة بصفته مفوضا من ياسين منصور، رئيس مجلس الإدارة ومالك الشركة.

وأضاف أنه بسبب مشاكل بين المالكة والشركة بشأن فروق وديعة صيانة على الشاليه، فوجئت المالكة بدفاع الشركة يقرر أن عقد المالكة هو والعدم سواء لأن ياسين منصور استقال عام 2014 من شركة بالم هيلز وليس له صفة قانونية أن تذيل العقود بتوقيعه، كما أن الموظف الموقع على العقد لا يمت للشركة بصلة من قريب أو بعيد.

وقال المحامي هيثم عباس، دفاع المدعية، إن ما صدر من الشركة يعد سابقة خطيرة يقلل من الثقة في كافة العقود الصادرة منها واصفا إياها بأنها كارثة تعاقدية.

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