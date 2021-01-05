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الثلاثاء 05 يناير 2021 الموافق 21 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

شديد البرودة على هذه المنطقة.. تفاصيل حالة طقس الأربعاء

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 02:13 م
طقس
طقس
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تسود حالة الطقس غدًا الأربعاء بحيث يكون دافئ نهارًا بارد ليلًا على القاهرة والوجه البحري، مائل للدفء نهارًا بارد ليلًا على السواحل الشمالية، مائل للحرارة نهارًا بارد ليلًا، جنوب سيناء، دافئ نهارًا شديد البرودة ليلًا على شمال الصعيد، شديد البرودة ليلًا على جنوب الصعيد، مع رياح معتدلة.

تفاصيل حالة الطقس غدا الاربعاء


وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:


العظمى الصغرى
القاهرة 23 13
الإسكندرية 22 12
وادي النطرون 21 12
طنطا 22 12
شبين الكوم 22 13
دمنهور 22 12
بلطيم 21 14
مطروح 20 10
السلوم 20 11
سيوة 23 08
بورسعيد 22 15
دمياط 21 13
الزقازيق 22 13
المنصورة 22 12
الإسماعيلية 23 11
السويس 22 12
العريش 21 11
رفح 20 11
رأس سدر 23 14
نخل 20 05
نويبع 25 17
طابا 22 13
كاترين 21 06
الطور 24 14
شرم الشيخ 27 16
الغردقة 25 15
مرسى علم 24 15
الفيوم 23 12
بني سويف 24 12
المنيا 25 11
أسيوط 25 10
سوهاج 27 09
قنا 27 10
الأقصر 28 11
أسوان 29 12
إدفو 29 11
أبو سمبل 26 10
الوادي الجديد 25 09
شلاتين 28 18
أبو رماد 27 17
حلايب 26 20
رأس حدربة 27 19

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