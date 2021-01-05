شديد البرودة على هذه المنطقة.. تفاصيل حالة طقس الأربعاء





تفاصيل حالة الطقس غدا الاربعاء

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.



حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 23 13

الإسكندرية 22 12

وادي النطرون 21 12

طنطا 22 12

شبين الكوم 22 13

دمنهور 22 12

بلطيم 21 14

مطروح 20 10

السلوم 20 11

سيوة 23 08

بورسعيد 22 15

دمياط 21 13

الزقازيق 22 13

المنصورة 22 12

الإسماعيلية 23 11

السويس 22 12

العريش 21 11

رفح 20 11

رأس سدر 23 14

نخل 20 05

نويبع 25 17

طابا 22 13

كاترين 21 06

الطور 24 14

شرم الشيخ 27 16

الغردقة 25 15

مرسى علم 24 15

الفيوم 23 12

بني سويف 24 12

المنيا 25 11

أسيوط 25 10

سوهاج 27 09

قنا 27 10

الأقصر 28 11

أسوان 29 12

إدفو 29 11

أبو سمبل 26 10

الوادي الجديد 25 09

شلاتين 28 18

أبو رماد 27 17

حلايب 26 20

رأس حدربة 27 19

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.العظمى الصغرىالقاهرة 23 13الإسكندرية 22 12وادي النطرون 21 12طنطا 22 12شبين الكوم 22 13دمنهور 22 12بلطيم 21 14مطروح 20 10السلوم 20 11سيوة 23 08بورسعيد 22 15دمياط 21 13الزقازيق 22 13المنصورة 22 12الإسماعيلية 23 11السويس 22 12العريش 21 11رفح 20 11رأس سدر 23 14نخل 20 05نويبع 25 17طابا 22 13كاترين 21 06الطور 24 14شرم الشيخ 27 16الغردقة 25 15مرسى علم 24 15الفيوم 23 12بني سويف 24 12المنيا 25 11أسيوط 25 10سوهاج 27 09قنا 27 10الأقصر 28 11أسوان 29 12إدفو 29 11أبو سمبل 26 10الوادي الجديد 25 09شلاتين 28 18أبو رماد 27 17حلايب 26 20رأس حدربة 27 19

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تسود حالة الطقس غدًا الأربعاء بحيث يكون دافئ نهارًا بارد ليلًا على القاهرة والوجه البحري، مائل للدفء نهارًا بارد ليلًا على السواحل الشمالية، مائل للحرارة نهارًا بارد ليلًا، جنوب سيناء، دافئ نهارًا شديد البرودة ليلًا على شمال الصعيد، شديد البرودة ليلًا على جنوب الصعيد، مع رياح معتدلة.