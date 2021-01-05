إصابة ربة منزل بـ«طلقة طائشة» من سلاح زوجها

أصيبت ربة منزل بطلق ناري، اليوم الثلاثاء، على يد زوجها حارس عقار أثناء تنظيف سلاحه الناري، في محافظة الجيزة.تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد إصابة ربة منزل بطلق نارى، ونقلها إلى المستشفى في حالة حرجة، وبسؤال زوجها حارس عقار، إدعى أن مجهول أطلق النار على المجني عليها وفر هاربًا عقب ارتكاب الجريمة.بدأ رجال المباحث فى فحص مسرح الجريمة، وجمع الأدلة، وتكثيف التحريات، حتى توصلوا إلى كذب بلاغ الزوج، وأنه وراء إصابتها بطلق نارى.وكشفت التحريات، أن الزوج خلال تنظيفه وصيانته سلاح ناري، خرجت منه طلقة طائشة أصابت زوجته المجنى عليها، وبمواجهته اعترف بصحة الاتهام المنسوب إليه.تحرر محضر بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.