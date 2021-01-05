المحكمة الدستورية التركية: التفتيش العاري في السجون انتهاكًا للحقوق

أنصفت المحكمة الدستورية التركية ضحايا التفتيش العاري في السجون، حيث أقرت بأن هذا الفعل يعد انتهاكا للحقوق، وكانت الدستورية التركية قد أصدرت قرارها بخصوص الطلب الفردي الذي تقدمت به إحدى ضحايا التفتيش العاري وهي “رؤيا أغداش سونماز”، التي تعرضت للتفتيش العاري من قبل ضابطي شرطة في مقهى مركز الشرطة، وفقا لما نقلته وسائل اعلام تركية محلية.وقررت المحكمة أن التفتيش العاري في السجون يعد انتهاكا للحقوق، مطالبة بإجراء تحقيق جديد.وتقدمت سونماز بطلب إلى المحكمة الدستورية، قالت فيه ان ضابطي الشرطة "ي.ت، إس.ك"، أحضراها إلى مقر الشرطة، ووضعاها في مقهى الركز، وأغلقا الباب، وقام أحدهم بجذبها من شعرها وإلقائها على الأرض، قائلة لها: "الآن سنرى ماذا ستفعلين يا خائنة الوطن".بعدها فتح مكتب المدعي العام تحقيقا بناء على شكوى سونماز، ولكن تم إغلاق الدعوى لعدم وجود أدلة كافية لرفع دعوى عامة،وبعد قرار المدعي العام، تقدمت سونماز بطلب فردي إلى المحكمة الدستورية من خلال محاميها.