رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 05 يناير 2021 الموافق 21 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

خريطة الأفلام في السينما خلال الفترة القادمة

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 02:04 م
السينما
السينما
محمد قدري
طباعة
يبحث عدد كبير من الجمهور عن خريطة عرض الأفلام في السينما خلال الفترة القادمة والتي تمتد حتى عيد الفطر القادم بعد عرض مجموعة كبيرة من الأعمال مؤخرًا بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا بالسينمات.

خريطة عرض الأفلام في السينما خلال الفترة القادمة

تشهد دور السينما في مصر تتابع في خريطة عرض الأفلام في السينما خلال الفترة القادمة حيث قرر عدد كبير من المنتجين عرض الفيلم الجديد في السينميات بداية من أول العام الجاري خلال الأيام الأولى للسنة طرحت الشركة المنتجة لفيلم "حظر تجول" الفيلم الجديد بالسينيمات من بطولة الفنانة إلهام شاهين وأمينة خليل ومن إخراج أمير رمسيس، وطرح المنتج أحمد السبكي فيلم "صابر وراضي" للفنان أحمد آدم ورزان مغربي.

الأفلام الجديدة المقرر عرضها في السينما

خريطة عرض الأفلام في السينما خلال الأيام القادمة وتحديدا يوم 14 يناير تطرح شركة سينرجي فيلمز فيلمها الجديد "وقفة رجاله من بطولة كلا من النجم سيد رجب والنجم ماجد الكدواني وبيومي فؤاد وشريف دسوقي، وتدور أحداث العمل الجديد في إطار من الكوميديا حول 4 من الأصدقاء الذين يجتمعون بعد سنوات لمساعدة أحدهم في الخروج من ورطة كبيرة، وتتطوّر الأحداث لتقودهم للسفر إلى إحدى المدن الساحلية وتقدم أمين خليل البطولة النسائية في الفيلم الجديد ويقف أمامها الفنان الشاب محمد سلام والعمل من بطولة أحمد الجندي.

وتطرح الشركة المنتجة لفيلم "2 طلعت حرب" الفيلم الجديد بالسينميات خلال الشهر القادم بعد انتهاء التصوير خلال الفترة الماضية وخضوع الفيلم حاليا لعمليات ما بعد التصوير من مونتاج ومكساج، والعمل يشارك في بطولته كلا من أحمد مجدي والذي يشارك في إنتاجه أيضا والفنان الكبير محمود قابيل، وعبير صبرى، والفنان سمير صبري، وأحمد وفيق، وسهر الصايغ، والفنانة منة فضالي ومن تأليف هنزادة فكرى، وإخراج مجدى أحمد علي وتدور الأحداث حول إحدى العمارات الشهيرة في منطقة وسط البلد.

ويحاول المخرج عمرو سلامة الانتهاء من فيلمه الجديد "برة المنهج" من بطولة ماجد الكدواني وروبي وشريف دسوقي وأسماء أبو اليزيد من أجل عرضه خلال الفترة التي تسبق شهر رمضان القادم.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

وزير الخارجية يتوجه للسعودية لحضور القمة الخليجية الـ41

حقيقة إيقاف مدير مستشفى استغاث من نقص الأكسجين

تسريب يفضح تورط الإخوان في إثارة الفزع بواقعة زفتى والحسينية

الأهلى يوافق على اقتراح «موسيماني» بشأن الجهاز الفنى

الصور

image description

تخصيص 3 مدارس لصرف المعاشات منعًا للتكدس بدمياط

image description

دمياط تتناقش خطة وآلية تنظيم إعلانات الطرق

image description

«مياه أسيوط» تفتتح العيادة الطبية الشاملة بمركز خدمة العملاء

image description

للتأكد من توافرها.. محافظ أسيوط يتفقد مخزن الأدوية بالمحافظة

image description

«مياه أسيوط» تفتتح مركز خدمة العملاء السابع على مستوى المحافظة

الأكثر قراءة

«الدستور» ترافق أول أسرة تسكن العاصمة الإدارية الجديدة (صور وفيديو)

حقيقة إقالة وزير التربية والتعليم 2021

وزير الخارجية يتوجه للسعودية لحضور القمة الخليجية الـ41

مصدر بالتعليم: تحديد امتحانات الفصل الدراسي الأول متوقف على كورونا

إنفوجراف

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

image description

وحيد حامد.. كيف نعاه المثقفون؟ (إنفوجراف)

image description

«فتاة النزهة» المسحولة عانت من نزيف بالجسد كله وعظام مهشمة (إنفوجراف)

نجم الساعة

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

منوعات

تردد قنوات بانوراما 2021

الإمارات تطبق إجراءات جديدة للتصدي لكورونا

السعودية تتيح التسجيل «أون لاين» للحصول على لقاح «كوورنا»

طرق تفادي العدوى بكورونا من شخص مصاب في المنزل

أيام زمان

«الكبير بتاعنا راح».. كيف انتهت المنافسة بين «حليم» و«رشدى»؟

«أم كلثوم حاربتنى».. اعترافات نور الهدى عن معاركها مع فنانات مصر

كيف تسبب رشدي أباظة في انفصال مديحة كامل عن زوجها؟

فقد سمعه وعاش وحيدًا مع كلبه.. اللحظات الأخيرة في حياة زكي رستم

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
عام جديد..هل من جديد؟!
ماجد حبته
الحسينية.. لندن أم واشنطن؟!
لواء.حمدى البطران
حكامنا المصريون
القس. رفعت فكرى
فى ذكرى رحيل سمير سيف
المزيد

الثقافة

سيد عنبة: سيرة الظاهر بيبرس أعظم وأضخم منجزات بيرم التونسي

في الذكرى 60 لرحيله.. علاقة «بيرم التونسي» وثورة 23 يوليو

اللوحة الأخيرة للفنانة دينا محمود قبل رحيلها

محمود عبد الشكور: ممدوح عبد العليم كان جزءا من ذاكرتي وبهجتي