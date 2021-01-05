خريطة الأفلام في السينما خلال الفترة القادمة

خريطة عرض الأفلام في السينما خلال الفترة القادمة





الأفلام الجديدة المقرر عرضها في السينما خريطة عرض الأفلام في السينما خلال الأيام القادمة وتحديدا يوم 14 يناير تطرح شركة سينرجي فيلمز فيلمها الجديد "وقفة رجاله من بطولة كلا من النجم سيد رجب والنجم ماجد الكدواني وبيومي فؤاد وشريف دسوقي، وتدور أحداث العمل الجديد في إطار من الكوميديا حول 4 من الأصدقاء الذين يجتمعون بعد سنوات لمساعدة أحدهم في الخروج من ورطة كبيرة، وتتطوّر الأحداث لتقودهم للسفر إلى إحدى المدن الساحلية وتقدم أمين خليل البطولة النسائية في الفيلم الجديد ويقف أمامها الفنان الشاب محمد سلام والعمل من بطولة أحمد الجندي.



وتطرح الشركة المنتجة لفيلم "2 طلعت حرب" الفيلم الجديد بالسينميات خلال الشهر القادم بعد انتهاء التصوير خلال الفترة الماضية وخضوع الفيلم حاليا لعمليات ما بعد التصوير من مونتاج ومكساج، والعمل يشارك في بطولته كلا من أحمد مجدي والذي يشارك في إنتاجه أيضا والفنان الكبير محمود قابيل، وعبير صبرى، والفنان سمير صبري، وأحمد وفيق، وسهر الصايغ، والفنانة منة فضالي ومن تأليف هنزادة فكرى، وإخراج مجدى أحمد علي وتدور الأحداث حول إحدى العمارات الشهيرة في منطقة وسط البلد.



ويحاول المخرج عمرو سلامة الانتهاء من فيلمه الجديد "برة المنهج" من بطولة ماجد الكدواني وروبي وشريف دسوقي وأسماء أبو اليزيد من أجل عرضه خلال الفترة التي تسبق شهر رمضان القادم.

يبحث عدد كبير من الجمهور عن خريطة عرض الأفلام في السينما خلال الفترة القادمة والتي تمتد حتى عيد الفطر القادم بعد عرض مجموعة كبيرة من الأعمال مؤخرًا بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا بالسينمات.تشهد دور السينما في مصر تتابع في خريطة عرض الأفلام في السينما خلال الفترة القادمة حيث قرر عدد كبير من المنتجين عرض الفيلم الجديد في السينميات بداية من أول العام الجاري خلال الأيام الأولى للسنة طرحت الشركة المنتجة لفيلم "حظر تجول" الفيلم الجديد بالسينيمات من بطولة الفنانة إلهام شاهين وأمينة خليل ومن إخراج أمير رمسيس، وطرح المنتج أحمد السبكي فيلم "صابر وراضي" للفنان أحمد آدم ورزان مغربي.