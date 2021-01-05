ضبط 25 ألف علبة مستحضرات تجميل مجهولة المصدر في القاهرة

تمكنت شرطة التموين، بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من ضبط مالك مخزن لتجارة مستحضرات التجميل بدون ترخيص، بمحافظة القاهرة.وتم ضبط (25326 عبوة مستحضرات تجميل، غير مطابقة للمواصفات القياسية بدون مستندات مجهولة المصدر)، وجاء ذلك تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.