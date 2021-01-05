ضبط مالك مخبز استفاد من فرق أسعار الوقود بمليون جنيه بالبحيرة

تمكنت شرطة التموين، بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من ضبط مالك مخبز بلدي، لاستيلائه على فروق الأسعار الناتجة عن تشغيل المخبز بالغاز الطبيعي بدلًا من السولار، وقدرت بقيمة مليون و204 آلاف و602 جنيه في محافظة البحيرة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة،و العرض على النيابة للتحقيق.يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.