دراسة: الاقتصاد الألماني يتعافى ببطء من أزمة كورونا

أظهرت تقديرات المعهد الألماني للاقتصاد الكلي وأبحاث النشاط الاقتصادي (IMK) أن الاقتصاد الألماني لن يتعافى سوى ببطء من أزمة كورونا.وفي توقعاتهم لعام 2021 المنشورة يوم الثلاثاء، يتوقع الباحثون نموا اقتصاديا "أعلى بشكل ملحوظ من 4 في المئة"، حتى لو تم تمديد الإغلاق حتى نهاية هذا الشهر.وفي المقابل، يرى الباحثون أن هذا لن يكون كافيا للتعويض الكامل عن الركود العميق الذي حدث مع بداية أزمة كورونا في عام 2020، حيث سيظل الناتج المحلي الإجمالي هذا العام دون مستوى ما قبل الأزمة لعام 2019.وحذر خبراء الاقتصاد في المعهد، التابع لمؤسسة "هانز بوكلر" الألمانية المرتبطة بالنقابات، من التدخل بقوة في كبح الديون في المستقبل القريب من أجل تقليل الدين الوطني الذي ارتفع بشكل كبير في ظل الجائحة، داعيين بدلا من ذلك إلى سياسة اقتصادية نشطة. وشدد الباحثون على أهمية التنفيذ السريع للاستثمارات الهائلة، التي تبلغ قيمتها450 مليار يورو، بحلول عام 2030 للخروج من توليد الطاقة بالوقود الأحفوري إلى جانب ورقمنة الاقتصاد والمجتمع.