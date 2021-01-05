طاقة نظيفة.. كل ما تريد معرفته عن تحويل السيارات للعمل بالغاز





تفاصيل مباردة إحلال السيارات القديمة

يستطيع المواطن من خلال مبادرة إحلال السيارات القديمة استبدال السيارات الملاكي القديمة بأخرى جديدة، كما أن السيارات التي ستتحول للعمل بالغاز ستكون منخفضة التكلفة، وتعمل بطاقة الغاز منخفضة التكلفة.



الجهات المشاركة في مبادرة إحلال السيارات القديمة



عدة وزارات وهيئات تشارك في المبادرة الرئاسية لـ إحلال السيارات القديمة والعمل بالغاز، مثل وزارات البترول والمالية والداخلية والبيئة والتنمية المحلية، كما يشارك البنك المركزي في هذه المبادرة.



عدد السيارات المستهدفة

تستهدف الحكومة تحويل 15 ألف سيارة ميكروباص و55 ألف سيارة ملاكى وأجرة خلال عام 2021.



موقع إلكتروني لتلقي طلبات التحويل



أطلقت الحكومة موقعًا إلكترونيًا لتلقى طلبات المواطنين للاشتراك فى برامج تحويل السيارات.



الفئات المستهدفة بالمبادرة



كانت الخطة في البداية تدور حول تحويل الميكروباص والتاكسي والأتوبيسات فقط حتى مطلع ديسمبر 2020، لكن الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر توجيهاته لكل الوزارات المعنية لضم السيارات الملاكي لهذه المبادرة.



وعقب هذا التوجيه يمكن لصاحب السيارة الخاصة التقدم لتحويل سيارته للغاز، ويمكن أن يتقدم لتخريدها إذا مر عليها 20 عامًا والاستفادة من مبادرة البنك المركزي.





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افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الإثنين، المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل و إحلال السيارات القديمة للعمل بالطاقة النظيفة، واطلع على خطط وبرامج الوزارات والهيئات الحكومية، في إطار المبادرة الرئاسية لإحلال وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.ويرصد «الدستور» تفاصيل مبادرة الرئاسة لـ إحلال السيارات القديمة وتحويلها للعمل بالغاز الطبيعي.