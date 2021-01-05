الأمن يكشف غموض سرقة 600 ألف جنيه من شركة بمصر الجديدة

تمكن ضباط البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة، اليوم الثلاثاء، من كشف ملابسات سرقة قرابة 600 ألف جنيه من داخل إحدى الشركات بمنطقة مصر الجديدة بمحافظة القاهرة.كان قد ورد بلاغ لقسم شرطة مصر الجديدة من محامى بصفته وكيلًا عن رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات الكائنة، لاكتشافه وجود كسر بنافذة الشرفة الخاصة بغرفة الحسابات بالشركة، وسرقة مبلغ 588 ألف جنيه، و11 ألف دولار، من داخل دولاب خشبي ولم يتهم أو يشتبه في أحد بالسرقة.توصلت تحريات فرق البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة إلى أن وراء ارتكابها عامل بالشركة، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأضاف بأنه نظرًا لطبيعة عمله بالشركة محل الواقعة، وعلمه بوجود مبالغ مالية كبيرة بداخلها خطط لسرقتها، وفى سبيل ذلك استعان بفرد أمن لتسهيل دخوله للشركة عقب انتهاء مواعيد العمل وانصراف العاملين، من خلال تسليمه المفاتيح الخاصة بالباب الخارجي للشركة نظير اقتسام المبلغ المالي المستولى عليه فيما بينهما.وبتاريخ الواقعة أخفى معالم وجهه، وتمكن من الدخول من الباب الخارجي باستخدام المفاتيح المُشار إليها وتسلق مبنى الشركة وكسر النافذة الخاصة بغرفة الحسابات واستولى على المبالغ المالية وفر هاربًا، وأمكن ضبط المتهم الأخير.وبمواجهته بما جاء بأقوال الأول أيدها، وتم بإرشاد الأول ضبط كافة المبالغ المالية المستولى عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة للتحقيق.