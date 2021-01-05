«الداخلية» تناشد قائدي السيارات: حافظوا على أرواحكم وقت الشبورة

أهابت وزارة الداخلية المواطنين بضرورة الالتزام بتعليمات المرور خلال فترة الشبورة، وفقًا لتعليمات رجال المرور والأرصاد حفاظًا على أرواحهم.وتتخذ الإدارة العامة للمرور كافة الإجراءات وتكثيف الخدمات المرورية اللازمة، تزامنًا مع ما تشهده الفترة الحالية من تكون الشبورة المائية الكثيفة على معظم الطرق والمحاور الرئيسية والسريعة، خاصة خلال الساعات الأولى من صباح باكر والتي تتسبب في انعدام الرؤية، وذلك حرصا على سلامة قائدي السيارات.وتهيب الإدارة العامة للمرور بقائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور وإتباع الإرشادات المروية حفاظًا على سلامتهم، وعدم استخدام الطرق السريعة خلال فترة الشبورة إلا للضرورة القصوى.