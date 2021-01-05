شعبة الأرز تعلن توريد 10 آلاف طن لوزارة التموين

بدأت غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية في توريد الأرز الأبيض المحلى لصالح وزارة التموين، فى ظل حرص الوزارة على توفير كافة السلع الغذائية للمواطنين، وهو ما حدث طوال فترة جائحة كورونا، حيث لم تشهد الأسواق حدوث أى أزمات فى نقص السلع، فى الوقت الذى شهدت فيه كبرى الدول نقص فى السلع الغذائية وأيضا زيارة فى الأسعار، مما يؤكد أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى نجحت فى تأمين مخزون استراتيجى من كافة السلع الأساسية يكفى احتياجات البلاد لفترات طويلة.ومن جانبه أوضح الدكتور رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، أنه تم توريد ما يقرب من 10 الآف طن أرز محلى لصالح هيئة السلع التموينية منذ أول الشهر الحالى من إجمالى الكميات المتعاقد على توريدها على مدار شهر يناير الجارى وهى 30 ألف طن، لافتا الى أن كميات الأرز الموجودة فى الأسواق تكفى احتياجات المواطنين حتى نهاية عام 2021، مما يؤكد أن الأرز متوفر بكميات كبيرة فى الأسواق، ولا يوجد أى أزمات تتعلق بسلعة الأرز.وأكد رجب شحاتة أن شعبة الأرز وأصحاب المضارب لديهم حرص على توريد أى كميات من الأرز الأبيض لصالح وزارة التموين لتوفيره للمواطنين على البطاقات، وكذلك من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى، وأن الشعبة ستواصل توريد الأرز لصالح وزارة التموين حتى شهر أغسطس المقبل ليصل إجمالى الكميات الموردة إلى 270 ألف طن على مدار الأشهر المقلبة، كما أن مخزون الأرز المحلى يكفى حتى نهاية العام الجارى بالإضافة إلى بدء حصاد المنتج الجديد اعتبارًا من منتصف شهر سبتمبر المقبل، ما سيعزز المخزون الاستراتيجى أيضا حتى العام المقبل.