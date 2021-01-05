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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

التخطيط: بوابة «خدمات المحليات» منصة لتيسير الحصول على الخدمات

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 11:20 ص
التخطيط
التخطيط
أميرة ممدوح
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واصل وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية برئاسة اللواء محمد عزي المشرف العام على مشروع تطوير المحليات بالوزارة، جولاته بزيارة محافظة جنوب سيناء لمتابعة العمل بالمراكز التكنولوجية وميكنة الخدمات والتدريب على بوابة خدمات المحليات.

وأشارت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى حرص الوزارة على المشاركة فى تطوير أداء الخدمات الحكومية، وتبسيط إجراءات الحصول عليها وتقديم خدمة أفضل وأسرع للمواطن، موضحة أن ذلك يأتي في ضوء تنفيذ محور الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية لرؤية مصر 2030.

وأضافت أن بوابة خدمات المحليات الإلكترونية هي منصة تهدف إلى توفير الجهد والوقت، وعناء الذهاب إلى أماكن الحصول على الخدمة بما ييسر عملية حصول المواطنين على خدماتهم وبشكل أسرع، متابعه أنها تعد أحد الوسائل التي يتم إنجازها في ضوء عملية التحول الرقمي التي تتجه إليها الدولة بخطي سريعة وفعالة.

وأشار اللواء محمد عزي المشرف العام على مشروع تطوير المحليات بالوزارة إلى أن الزيارة شهدت عقد اجتماع مع مديري المراكز التكنولوجية ومشرفي النظام لمناقشة المعوقات والتحديات التي تواجههم.

وأوضح أنه جاري رفع الكفاءة بالمدن بالمحافظة بالكامل حاليًا، متابعًا أنه تم التنسيق مع مديرية الإسكان بمحافظة جنوب سيناء لميكنة منظومة إصدار تراخيص البناء للمشروعات السياحية وتكاملها مع منظومة المحليات.

جدير بالذكر أن الزيارة شملت المرور على مدن شرم الشيخ، والطور، ودهب، ورأس سدر لمتابعة سير العمل بهم.

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