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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

وزير العدل ينشئ مأمورية شهر عقاري بأسيوط الجديدة

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 11:03 ص
عمر مروان
عمر مروان
حسام محفوظ
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أصدر المستشار عمر مروان، وزير العدل، اليوم الثلاثاء، قرارًا رقم 9196 لسنة 2020، بشأن إنشاء مأمورية الشهر العقاري بأسيوط الجديدة.

ونص القرار على أنه بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري والتوثيق والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية، وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقوانين المعدلة له، وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1946 بتنظيم مصلحة الشهر
العقاري والتوثيق.

يتم إنشاء مأمورية للشهر العقاري باسم مأمورية شهر التجمع العمراني الجديد بأسيوط الجديدة، تتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بأسيوط، تختص بكافة طلبات شهر التصرفات الصادرة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو المترتبة عليها، علي النحو المبين بالقانون رقم 27 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية والمتعلقة بالعقارات، التي تقع في دائرة اختصاصها بمدينة أسيوط الجديدة بكافة مكوناتها الإدارية.

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