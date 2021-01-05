نرمين ماهر تحتفل بوصول متابعيها إلي مليونى مشاهدغبر «انستجرام»

احتفلت الفنانة نرمين ماهر عبر صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بوصول متابعيها علي موقع الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام" إلي مليونى متابع.وقالت "نرمين" عبر صفحتها: "أحلي 2 مليون متابع"؛ فيما زادت نسبة المتابعة لها عقب ظهورها مؤخرا في مسلسل "قوت القلوب" من إنتاج شركة سينرجي، إضافة إلي العمل مع النجمة ماجدة زكي في العمل.وتستعد نرمين ماهر لقراءة عدد من السيناريوهات المختلفة الخاصة بأعمال دراما رمضان والتي بدأ تنفيذها علي قدم وساق بينما تدرس مشروع سينمائى جديد خلال الأيام المقبلة.