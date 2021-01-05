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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

إنشاء مأمورية شهر عقاري ببني سويف

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 10:55 ص
إنشاء مأمورية شهر
إنشاء مأمورية شهر عقاري ببني سويف
حسام محفوظ
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نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم، قرار وزير العدل رقم 9197 لسنة 2020، بشأن إنشاء مأمورية شهر عقاري ببني سويف.

ونص القرار بأنه بعد الاطلاع على القانون رقـم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري والتوثيق والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية، وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بـشأن التوثيق والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية، وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر.

و قرر الوزير بإنشاء مأمورية للشهر العقاري باسم «مأمورية شهر التجمـع العمراني الجديد ببني سويف الجديدة» تتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق ببنى سويف، تختص بكافـة طلبات شهر التصرفات الصادرة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو المترتبة عليها، على النحو المبين بالقانون رقم 27 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، والمتعلقة بالعقـارات التي تقع في دائرة اختصاصها بمدينة بنى سويف الجديدة بكافة مكوناتها الإدارية.

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