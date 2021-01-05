غلق «الدائري الإقليمي» بسبب الشبورة

أعلنت الإدارة العامة للمرور، بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، عن غلق الطريق الدائري الإقليمي من بوابات الخطاطبة أمام حركة المرور لوجود شبورة كثيفة، منعًا لوقوع أي حوادث مرورية لحين تلاشيها ووضوح الرؤية.وأهابت الإدارة العامة للمرور بقائدي السيارات الالتزام بتعمليات رجال المرور حفاظًا على سلامتهم.وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن أن صور الأقمار الصناعية تشير لانخفاض في الرؤية الأفقية بسبب تكثف بخار الماء مكونًا الشبورة المائية الكثيفة والتى تزداد حدتها حتى تصل إلى ضباب.وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن الرؤية تنخفض إلى أقل من 1000 متر على معظم الأنحاء من القاهرة والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الغربية ووسط سيناء حتى شمال الصعيد.