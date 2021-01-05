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الثلاثاء 05 يناير 2021 الموافق 21 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ألمانيا تسعى لتوفير الحماية لمن يريدون من البوسنة والهرسك

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 09:22 ص
ميركل
ميركل
وكالات
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عملت الحكومة الألمانية، اليوم الثلاثاء، في البوسنة والهرسك؛ من أجل توفير أماكن إقامة مناسبة لمن يسعون للحصول على الحماية.

وقالت متحدثة باسم الوزارة إن الحكومة الألمانية: «ناشدت كل من الحكومة المركزية والسلطات المحلية (في البوسنة والهرسك)، لإيجاد حلول عملية لأولئك الذين يسعون للحصول على الحماية على الفور في موقعهم، وعرضت بجانب الاتحاد الأوروبي دعمها في تحسين الوضع هناك».

وكان نائب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي، أخيم بوست، دعا أول أمس الأحد لاستقبال باحثين عن الحماية من هناك وفي المقابل، حذر السياسيان فريدريش ميرتس وتورستن فراي، المنتميان للحزب المسيحي الديمقراطي، من التحفيز للهجرة إلى أوروبا.

وفي كل من جزيرة ليسبوس اليونانية ومنطقة الحدود البوسنية مع كرواتيا المنتمية للاتحاد الأوروبي، يتم إيواء المهاجرين بشكل غير ملائم في ظل الطقس الشتوي. ويتفاقم الوضع في البوسنة والهرسك، حيث احترق منذ حوالي أسبوع مخيم «ليبا» على الحدود مع كرواتيا، وفشل نقل مئات الأشخاص إلى
ثكنات قديمة بسبب احتجاجات محلية.

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