ألمانيا تسعى لتوفير الحماية لمن يريدون من البوسنة والهرسك

عملت الحكومة الألمانية، اليوم الثلاثاء، في البوسنة والهرسك؛ من أجل توفير أماكن إقامة مناسبة لمن يسعون للحصول على الحماية.وقالت متحدثة باسم الوزارة إن الحكومة الألمانية: «ناشدت كل من الحكومة المركزية والسلطات المحلية (في البوسنة والهرسك)، لإيجاد حلول عملية لأولئك الذين يسعون للحصول على الحماية على الفور في موقعهم، وعرضت بجانب الاتحاد الأوروبي دعمها في تحسين الوضع هناك».وكان نائب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي، أخيم بوست، دعا أول أمس الأحد لاستقبال باحثين عن الحماية من هناك وفي المقابل، حذر السياسيان فريدريش ميرتس وتورستن فراي، المنتميان للحزب المسيحي الديمقراطي، من التحفيز للهجرة إلى أوروبا.وفي كل من جزيرة ليسبوس اليونانية ومنطقة الحدود البوسنية مع كرواتيا المنتمية للاتحاد الأوروبي، يتم إيواء المهاجرين بشكل غير ملائم في ظل الطقس الشتوي. ويتفاقم الوضع في البوسنة والهرسك، حيث احترق منذ حوالي أسبوع مخيم «ليبا» على الحدود مع كرواتيا، وفشل نقل مئات الأشخاص إلىثكنات قديمة بسبب احتجاجات محلية.