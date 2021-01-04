ولي العهد السعودي: قمة الخليج ستكون جامعة وموحدة للكل



وقال ولي العهد السعودي إن سياسة المملكة، بقيادة الملك سلمان بن عبدالعزيز، قائمة على نهج راسخ قوامه تحقيق المصالح العليا لدول مجلس التعاون والدول العربية.



وشدد بن سلمان على أن قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية ستكون قمة جامعة للكلمة موحدة للصف ومعززة لمسيرة الخير والازدهار، وستترجم من خلالها تطلعات ‎خادم الحرمين الشريفين وإخوانه قادة دول المجلس في لم الشمل والتضامن في مواجهة التحديات التي تشهدها منطقتنا‎.

أكد الأمير محمد بن سلمان، ‏ولي العهد السعودي، أن قمة مجلس التعاون المقبلة ستكون قمة جامعة للكلمة وموحدة للصف.