«الداخلية السودانية» تصدر قرارات وخططًا جديدة لحفظ الأمن

أصدرت وزارة الداخلية السودانية، اليوم الاثنين، قرارات لحفظ الأمن وفرض هيبة الدولة ووضع ترتيبات تنفيذ خطة حماية المدنيين بولايات دارفور.جاء ذلك خلال استعراض الاجتماع الأول لهيئة الإدارة بالشرطة للعام 2021م الذي عقد اليوم برئاسة وزير الداخلية الطريفي إدريس دفع الله الأوضاع الأمنية بالسودان، بجانب مناقشة وتقييم الخطط الأمنية التي تم تنفيذها بولاية الخرطوم خلال رأس السنة 2020م، وذلك وفق وكالة أنباء السودان "سونا".وأقر الاجتماع اتخاذ تدابير أمنية مُحكمة لفرض الأمن وهيبة الدولة بكل البلاد، وتصميم وتنفيذ خطة أمنية مُحكمة بولاية الخرطوم تستند على تقسيم الولاية لقطاعات، ورفع مستوى الإشراف اليومي بكل قطاع لرتبة الفريق شرطة، دعم وإسناد القطاعات بموارد بشرية ومادية من الإدارات الأخرى بالشرطة، تكثيف الأطواف وشرطة السواري داخل الأحياء ومناطق الهشاشة الأمنية، تنشيط مصادر جمع المعلومات وتفعيل عمل المباحث في المجال الجنائي.وقالت الداخلية إن القرارات تهدف لدعم تعزيز واستقرار الأمن، وخفض معدلات الجريمة وتنشيط العمل الوقائي المنعي للجريمة قبل وقوعها، إضافة لتنفيذ خطة إعلامية ترتكز على دحض الشائعات والتواصل مع الجمهور.