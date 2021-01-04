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الإثنين 04 يناير 2021 الموافق 20 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تبون يترأس اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن الجزائري

الإثنين 04/يناير/2021 - 07:07 م
تبون
تبون
محمد عمر
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ترأس الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الإثنين اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن، في أول اجتماع للمجلس يرأسه منذ أكثر من شهرين بسبب تلقيه العلاج للتعافي من فيروس كورونا "كوفيد 19".

وكان تبون ترأس أمس اجتماع مجلس الوزراء، أعرب فيه عدم رضاه في التعاطي مع بعض الملفات الحيوية وتتعلق بقضايا التنمية وكذلك قطاع المالية الذي يتطلب مراجعة شاملة تكرس الشفافية لدى البنوك في منح القروض.

وقال تبون أمس إن قطاع المالية بحاجة إلى إعادة نظر، معتبرا أن النظام البنكي "نقطة سوداء"، مطالبا بضرورة مراجعته خاصة في ما يتعلق بملف الشفافية في منح القروض.

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