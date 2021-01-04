رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 04 يناير 2021 الموافق 20 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

موعد سداد فاتورة التليفون الأرضي 2021

الإثنين 04/يناير/2021 - 08:00 م
التليفون الأرضي
التليفون الأرضي
حسين العمدة
طباعة
تنشر«الدستور» موعد سداد فاتورة التليفون الأرضي 2021، حيث ترتفعت مؤشرات البحث على جوجل حول كيفية وموعد سداد فاتورة التليفون الأرضى أو المنزلى، ويقوم المواطن بدفع الفاتورة عبر الرابط الإلكترونى للشركة المصرية للاتصالات، وذلك طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالحفاظ على صحة المواطنين المصريين، لمنع انتشار فيروس كورونا، ونقدم لكم من خلال التقرير، أخر موعد لتسديد الفاتورة 2021، حيث أكدت الشركة المصرية للاتصالات أنها تعطى العميل فترة سماح لدفع الفاتورة بعد صدورها بشهر، وبعد انتهاء تلك الفترة سيتحول خط التليفون إلى استقبال فقط.

موعد سداد فاتورة التليفون الأرضي 2021

يقوم العميل بدفع فاتورة التليفون الارضى 2021 عبر الرابط الإلكتروني لشركة المصرية للاتصالات، وهو( من هنا)، أو التوجه لأقرب منفذ أو فرع الشركة لسداد فاتورة التليفون المنزلى، وشددت الشركة المصرية للاتصالات أنه إذا لم يتم تسديد الفاتورة وبعد انتهاء فترة السماح، سيم قطع خدمة الانترنت إذا كان المواطن مشترك بهذه الخدمة، وإذا تجاوز المواطن فترة السماح سيتكبد غرامة مالية، يجب دفعها إلى الشركة المصرية للاتصالات، بجانب مبلغ الفاتورة الأصلية للعميل.

كيفية تسديد فاتورة التليفون المنزلى


يجب على العميل الذى يريد دفع فاتورة التليفون الأرضى بأن يقوم بالدخول على الموقع الالكترونى للشركة المصرية للاتصالات السالف ذكره، ثم يتبع الخطوات التالية:

- يقوم العميل بكتابة كود المحافظة، ورقم التليفون الارضي.

- الضغط على زر دفع الفواتير.

- الضغط على كلمة سداد.

طرق دفع فاتورة التليفون المنزلى

يمكن للعميل الذى يرغب في دفع فاتورة التليفون المنزلى بأن يستخدم الفيزا كارت لتسديد الفاتورة على الموقع الإلكترونى للشركة المصرية للاتصالات أو التوجه إلى أقرب فرع التابع للشركة أو عن طريق البريد المصري، الذي تتوافر فيه خدمات الصرف والإيداع أو خدمات فوري أو فودافون كاش، كما وفرت الشركة الخط الساخن وهو 111، للاستفسار عن فاتورة التليفون الارضى.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

تخفيض 20% على تذاكر «مصر للطيران» بمناسبة بطولة كأس العالم لكرة اليد

ماذا حدث في الحسينية وزفتى؟.. الحكومة تكشف عن التفاصيل وعدد الوفيات

وزيرة الصحة: 1277 إصابة بفيروس كورونا اليوم

تفاصيل رفض السودان حضور اجتماع اليوم بشأن سد النهضة

الصور

image description

بتكلفة 100 مليون جنيه.. محافظ أسيوط يتفقد أعمال تنفيذ مشروع صرف المطيعة

image description

محافظ دمياط تتابع تطوير حديقة بنت الشاطئ

image description

محافظ أسيوط يتفقد تطوير 3 قرى في أبوتيج

image description

محافظ دمياط تفتتح عيادات جراحات الأسنان

image description

حملات دورية على المنشآت العامة والخاصة لمتابعة الإجراءات الاحترازية بأسيوط

الأكثر قراءة

حقيقة إقالة وزير التربية والتعليم 2021

وزيرة الصحة: 1277 إصابة بفيروس كورونا اليوم

السعودية وقطر تتفقان على فتح المجال الجوي والحدود البرية والبحرية

كيف تسبب رشدي أباظة في انفصال مديحة كامل عن زوجها؟

إنفوجراف

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

image description

وحيد حامد.. كيف نعاه المثقفون؟ (إنفوجراف)

image description

«فتاة النزهة» المسحولة عانت من نزيف بالجسد كله وعظام مهشمة (إنفوجراف)

نجم الساعة

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

منوعات

موعد سداد فاتورة التليفون الأرضي 2021

موسكو تُهاجم واشنطن بسبب قانون مكافحة المنشطات: «مسيّس»

خبراء: متغير كورونا الجديد قد يجعل احتواء الجائحة أكثر صعوبة

كوريا الجنوبية تسجل أول تراجع سكاني في تاريخها

أيام زمان

كيف تسبب رشدي أباظة في انفصال مديحة كامل عن زوجها؟

فقد سمعه وعاش وحيدًا مع كلبه.. اللحظات الأخيرة في حياة زكي رستم

«مصر بها أثرياء ومشاهير يتمنوكي».. قصة علاقة جمعت ميرفت أمين بتاجر مخدرات

ومن العشق ما قتل.. كيف دفع الحب الأول ناهد شريف للانتحار؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
الحسينية.. لندن أم واشنطن؟!
لواء.حمدى البطران
حكامنا المصريون
القس. رفعت فكرى
فى ذكرى رحيل سمير سيف
لواء. محسن الفحام
الإرهاب المتحور
المزيد

الثقافة

الأربعاء.. مناقشة رواية ما تبقى من الشمس بـ«النيل الثقافية»

«كقطة تعبر الطريق».. جديد حاتم حافظ عن المصرية اللبنانية

«أحلام الأدب».. قراءة لسيرة الأحلام في النصوص المقدسة

مركز الحرية يدعو السكندريين للمشاركة في تقرير حالة الإبداع