موعد سداد فاتورة التليفون الأرضي 2021
الإثنين 04/يناير/2021 - 08:00 م
حسين العمدةطباعة
تنشر«الدستور» موعد سداد فاتورة التليفون الأرضي 2021، حيث ترتفعت مؤشرات البحث على جوجل حول كيفية وموعد سداد فاتورة التليفون الأرضى أو المنزلى، ويقوم المواطن بدفع الفاتورة عبر الرابط الإلكترونى للشركة المصرية للاتصالات، وذلك طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالحفاظ على صحة المواطنين المصريين، لمنع انتشار فيروس كورونا، ونقدم لكم من خلال التقرير، أخر موعد لتسديد الفاتورة 2021، حيث أكدت الشركة المصرية للاتصالات أنها تعطى العميل فترة سماح لدفع الفاتورة بعد صدورها بشهر، وبعد انتهاء تلك الفترة سيتحول خط التليفون إلى استقبال فقط.
يجب على العميل الذى يريد دفع فاتورة التليفون الأرضى بأن يقوم بالدخول على الموقع الالكترونى للشركة المصرية للاتصالات السالف ذكره، ثم يتبع الخطوات التالية:
- يقوم العميل بكتابة كود المحافظة، ورقم التليفون الارضي.
- الضغط على زر دفع الفواتير.
- الضغط على كلمة سداد.
طرق دفع فاتورة التليفون المنزلى
يمكن للعميل الذى يرغب في دفع فاتورة التليفون المنزلى بأن يستخدم الفيزا كارت لتسديد الفاتورة على الموقع الإلكترونى للشركة المصرية للاتصالات أو التوجه إلى أقرب فرع التابع للشركة أو عن طريق البريد المصري، الذي تتوافر فيه خدمات الصرف والإيداع أو خدمات فوري أو فودافون كاش، كما وفرت الشركة الخط الساخن وهو 111، للاستفسار عن فاتورة التليفون الارضى.
موعد سداد فاتورة التليفون الأرضي 2021يقوم العميل بدفع فاتورة التليفون الارضى 2021 عبر الرابط الإلكتروني لشركة المصرية للاتصالات، وهو( من هنا)، أو التوجه لأقرب منفذ أو فرع الشركة لسداد فاتورة التليفون المنزلى، وشددت الشركة المصرية للاتصالات أنه إذا لم يتم تسديد الفاتورة وبعد انتهاء فترة السماح، سيم قطع خدمة الانترنت إذا كان المواطن مشترك بهذه الخدمة، وإذا تجاوز المواطن فترة السماح سيتكبد غرامة مالية، يجب دفعها إلى الشركة المصرية للاتصالات، بجانب مبلغ الفاتورة الأصلية للعميل.
كيفية تسديد فاتورة التليفون المنزلى
يجب على العميل الذى يريد دفع فاتورة التليفون الأرضى بأن يقوم بالدخول على الموقع الالكترونى للشركة المصرية للاتصالات السالف ذكره، ثم يتبع الخطوات التالية:
- يقوم العميل بكتابة كود المحافظة، ورقم التليفون الارضي.
- الضغط على زر دفع الفواتير.
- الضغط على كلمة سداد.
طرق دفع فاتورة التليفون المنزلى
يمكن للعميل الذى يرغب في دفع فاتورة التليفون المنزلى بأن يستخدم الفيزا كارت لتسديد الفاتورة على الموقع الإلكترونى للشركة المصرية للاتصالات أو التوجه إلى أقرب فرع التابع للشركة أو عن طريق البريد المصري، الذي تتوافر فيه خدمات الصرف والإيداع أو خدمات فوري أو فودافون كاش، كما وفرت الشركة الخط الساخن وهو 111، للاستفسار عن فاتورة التليفون الارضى.