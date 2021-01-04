«وفد الغربية» يدعم مستشفيات العزل بمستلزمات طبية واسطوانات أكسجين

نفذت اللجنة العامة لحزب الوفد في الغربية برعاية عادل بكار المحامي رئيس اللجنة والدكتور محمد خليفة سكرتير عام اللجنة ثاني حملاتها لمواجهة الوباء، تنفيذًا لتوجيهات المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، بدعم الدولة المصرية ومساندة المواطن المصري في ظل التحديات التي يواجها المجتمع لمواجهة فيروس كورونا خاصة في الموجة الثانية.وأشرف على الحملة مصطفى شحاتة عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، بتوفير عربات التعقيم وأدوات التطهير والمستلزمات الطبية اللازمة من كمامات واسطوانات الأكسجين اللازمة لدعم مستشفيات العزل في مدينة طنطا بمحافظة الغربية لمواجهة فيروس كورونا.شارك في تنفيذ الحملة أعضاء وشباب وفتيات حزب الوفد في الغربية وعدد من المتطوعين الذين ساهموا في توعية المواطنين بأهمية اتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا في موجته الثانية التي تجتاح العالم.وأكد شحاتة أن الموجة الثانية من الوباء تؤكد ما يمر به العالم من خطر جسيم يهدد حياة الجميع ويدفع إلى الحذر الشديد واتباع إجراءات السلامة وتطبيق الاشتراطات الوقائية التي تسعى الدولة المصرية لتنفيذها وتحقيق السلامة.ووجه عضو الهيئة العليا بحزب الوفد الشكر للمساهمين في الحملة من أعضاء حزب الوفد بلجان أول وثان طنطا وكفر الزيات على مجهوداتهم في تنفيذ فاعليات حملة التعقيم والتطهير ودعم المستشفيات بالمستلزمات الطبية اللازمة وتوعية المواطنين بخطر وباء كورونا وضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية المقررة من وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية للوقاية السليمة، مؤكدًا مواصلة المزيد من العطاء في الفترة المقبلة حتى يتم القضاء على فيروس كورونا نهائيًا.كما تم تسليم كمية من المستلزمات الطبية واسطوانات الأكسجين إلى مستشفيات العزل في طنطا ومنها مستشفى الصدر ومستشفى المنشاوي ومستشفى الحميات لدعم المرضى والأطقم الطبية في مواجهة الفيروس.من جانبها وجهت إدارة المستشفى المنشاوي في طنطا الشكر لحزب الوفد وعدد من المتطوعين على جهودهم المبذولة في دعم المستشفى والأطقم الطبية والمرضى لمجابهة الوباء.