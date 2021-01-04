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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

رابط إضافة المواليد على بطاقات التموين 2021

الإثنين 04/يناير/2021 - 06:12 م
التموين
التموين
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يبحث أصحاب بطاقات التموين عن رابط إضافة المواليد على بطاقات التموين 2021 عبر موقع دعم مصر لتحديث بطاقة التموين وإضافة المواليد، بعد أن كثرت النداءات عن إضافة المواليد وفتح باب الإضافة من جديد لاستقبال أعضاء جدد عبر موقع دعم مصر.

ننشر لكم في «الدستور» رابط إضافة المواليد على بطاقات التموين 2021 لتحديث بطاقة التموين وإضافة المواليد.

رابط إضافة المواليد على بطاقات التموين 2021

كشف وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي على وجود العديد من طلبات اضافة المواليد، وأنه بالفعل يتم الإضافة عبر موقع دعم مصر، ويوجد طلبات مقدمة لإضافة المواليد الجدد.

وأضح وزير التموين أنه يمكن للمواطن إضافة مواليد لبطاقة التموين من خلال موقع دعم مصر الإلكتروني (من هنا

عبر عدد من الخطوات وهي:
1- اختيار المحافظة.
2- تسجيل رقم البطاقة التموينية.
3- كتابة الاسم بالكامل.
4- كتابة الرقم القومي.
5- كتابة اسم المحافظة التي يقيم فيها صاحب البطاقة وتحديد الإدارة التموينية.
6- كتابة اسم مكتب التموين التابع لها المواطن.
7- كتابة اسم مقدم السلعة التموينية، والمكان الذي يتم صرف المقررات التموينية منه.
8-اختيار أيقونة إضافة مواليد جدد.
9- كتابة بيانات الأفراد المراد إضافتهم إلى بطاقة التموين.
10- كتابة صلة القرابة بين المضافين الجدد وصاحب البطاقة.
11- تحميل كافة المستندات التي تثبت صحة البيانات المدونة.
12- الضغط على إرسال طلب.

خدمات موقع دعم مصر

يوجد عدد أخر من الخدمات يقدمها موقع دعم مصر من بينها"إصدار بطاقة تموين جديدة، وإضافة الأبناء والزوجة لبطاقة التموين، فصل اجتماعي وضم أفراد جديدة للأسرة، وإصدار بطاقة تموين بدل فاقد، تفعيل بطاقة التموين، ونقل من محافظة إلى أخرى".

طريقة تسجيل رقم التليفون على موقع دعم مصر

يوجد على الموقع عدد من الخطوات لتسجيل الخطوات ولا تشترط الوزارة أن يكون الخط باسم صاحب البطاقة، إذًا يجب أن يكون رقم الموبايل لصاحب البطاقة أو لأحد المستفيدين ومسجل بأسمه لدى احدى شركات الموبايل وذلك لمرة واحدة فقط.

1- يقوم بالدخول على سجل موبايلك.
2- كتابة رقم البطاقة التموينية.
3- ادخل رقم البطاقة التموينة.
4- يختار المحافظة.
5- يسجل الهاتف أو أكثر من رقم.

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