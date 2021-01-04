صابر الرباعي ناعيا إلياس الرحباني: ستبقي موسيقاك خالدة

نعى الفنان والمطرب الكبير صار الرباعي الموسيقار الراحل إلياس الرحباني، الذي توفي صباح اليوم.وقال الفنان، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "عزائنا للبنان والعالم العربي أجمع في وفاة الموسيقار الكبير إلياس الرحباني.. ستبقى موسيقاك خالدة في الأذهان".والفنان الراحل من مواليد العام 1938، وهو الشقيق الأصغر للأخوين الراحلين عاصي ومنصور الرحباني، وهو موسيقي ملحن وموزع، كاتب أغاني، وقائد أوركسترا، لحن أكثر من 2500 أغنية ومعزوفة، 2000 منها عربية.وألف موسيقى تصويرية لـ25 فيلما، منها أفلام مصرية، وأيضا لمسلسلات، ومعزوفات كلاسيكية على البيانو، من أشهرها موسيقى فيلم "دمي ودموعي وابتسامتي"، وفيلم "حبيبتي"، وفيلم "أجمل أيام حياتي"، ومسلسل "عازف الليل".