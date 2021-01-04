تركى يقتل زوجته بطريقة بشعة وهجوم على وزير الداخلية

شهدت مدينة تشوروم التركية حادثًا مأسويًا، اليوم الإثنين، إذ قتل مواطن تركي، زوجته، البالغة من العمر 29 عاما، بطريقة وحشية، دون معرفة السبب.وذكر موقع "تي 24" التركي، أن القاتل هو من أبلغ الشرطة بجريمته، التي داهمت منزله واعتقلته.ونقلت سيارة الإسعاف القتيلة إلى مستشفى هتيت الجامعي، دون جدوى، إذ فارقت الحياة قبل وصول المنقذين.وشنت ممثلة المنصة التركية "سنوقف قتل الإناث"، ملك أوندر، هجومًا على وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، بسبب اعتباره أن العنف وجرائم القتل ضد النساء مجرد عيب، مشددة على أن العنف ضد المرأة جريمة ويشارك فيها النظام بصمته.