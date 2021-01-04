سياسي ألمانى يدعو أنقرة لتحسين علاقتها بالاتحاد الأوروبي

طالب السياسي بحزب الاتحاد المسيحي الديموقراطي الألماني، فريدريتش ميرز، تركيا بتحسين علاقتها بالاتحاد الأوروبي، من خلال توقيع اتفاقية تجارة حرة بين أنقرة والاتحاد، على غرار الاتفاقية الموقعة بين الاتحاد وإنجلترا.وقال ميرز: "يمكن تنمية علاقة الاتحاد الأوروبي التجارية مع تركيا عن طريق تضمينها داخل سوق الاتحاد دون منحها العضوية"، وفقا لموقع قرار التركي.وشدد ميرز على أنه لا توجد أي فرصة لحصول تركيا على عضوية الاتحاد الأوروبي، لكن يمكن اللجوء لبعض التعديلات بما يضمن العائد الاقتصادي للاتحاد، لافتا إلى إمكانية اتباع نفس المنطق مع روسيا.