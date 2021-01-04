أوغندا تسعى للحصول على لقاح لكورونا من خلال برنامج تحالف جافي

تحركت أوغندا لتأمين لقاح لفيروس كورونا من خلال برنامج "كوفاكس" التابع للتحالف العالمي للقاحات والتحصين (جافي)، مع سعيها للحصول على جرعات من لقاح شركة أسترازينيكا.وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن تحالف جافي، الذي يتخذ من جنيف مقرا له، وافق على طلب الدولة الواقعة في شرق إفريقيا في إطار برنامج "كوفاكس"، وهي مبادرة تهدف إلى ضمان الوصول العادل للجرعات.وتستكشف أوغندا الوصول إلى لقاحات أخرى، بما في ذلك اللقاحات من الصين، التي حصلت على الموافقة من منظمة الصحة العالمية، حسبما أفادت ديانا أتوين، السكرتير الدائم لوزارة الصحة الأوغندية، في بيان عبر حساب الوزارة على تويتر.وسجلت أوغندا 35922 حالة إصابة بفيروس كورونا و274 حالة وفاة منذ الإعلان عن أول حالة إصابة بها في مارس، وتم تسجيل أكثر من نصف هذه الإصابات في الأشهر الثلاثة الماضية، وفقا لوزارة الصحة.