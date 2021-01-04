خطوات حجز موعد السجل التجاري إلكترونيًا

لكي يتم حجز موعد السجل التجاري يشترط أولا التسجيل بالبوابة المخصصة لخدمات التجارة بالصفحة الرسمية لجهاز تنمية التجارة الداخلية على الانترنت.

وبعدها يتم اختيار المكتب أو الفرع الذي يفترض بالمواطن تلقي الخدمه خلاله، ثم يتم تحديد الخدمة المطلوبة، وبعد القيام بتأكيد طلب حجز معاملة يقوم النظام تلقائيا بتحديد وقت حضور العميل بشكل محدد وترتيبه خلال تلك الفترة او خلال اليوم فى المكتب الذى سيذهب اليه العميل وفقا لرغبته.



وأعلنت وزارة التموين والتجارة الرقمية أن هذا الموقع يندرج تحت ما تم الإعلان عنه من خدمات التحول فى منظومة إتاحة الخدمات اللامركزية لكي بتيسر علي العملاء طلب تسجيل العلامات التجارية والنماذج الصناعية.

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جدير بالذكر أنه تم تسجيل أمس الأحد 1309 حالة جديدة ثبت إيجابياتها بالفيروس، كما أعلنت وزارة الصحة، عن خروج 418 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات بمصر بعد تعافيهم، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 113898 حالة حتى اليوم، وبالتالي فإن حجز موعد السجل التجاري إلكترونيًا يأتي ضمن مجموعة الخطوات التي تحجم العدوي بكورونا. جدير بالذكر أنه تم تسجيل أمس الأحد 1309 حالة جديدة ثبت إيجابياتها بالفيروس، كما أعلنت وزارة الصحة، عن خروج 418 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات بمصر بعد تعافيهم، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 113898 حالة حتى اليوم، وبالتالي فإن حجز موعد السجل التجاري إلكترونيًا يأتي ضمن مجموعة الخطوات التي تحجم العدوي بكورونا.