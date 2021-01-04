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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

خطوات حجز موعد السجل التجاري

الإثنين 04/يناير/2021 - 06:45 م
وزارة التموين
وزارة التموين
أسماء منصور
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يرغب العديد من المواطنين في معرفة خطوات حجز موعد السجل التجاري، حيث تم الإعلان من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية منذ يونيو الماضي عن إطلاق جهاز تنمية التجارة الداخلية إلكترونيًا وهى خدمة تتيح حجز المعاملات الخاصة بالسجل التجارى أو العلامات التجارية والنماذج الصناعية، بعد جائحة فيروس كورونا (COVID-19) بما يتماشى مع رغبة القيادة السياسية نحو حماية كل من العملاء والموظفين بفروع تأدية خدمات جهاز تنمية التجارة الداخلية.

وسيسمح الموقع توفير خدمة «حجز معاملة» بصورة مسبقة عن طريق المنصة الإلكترونية للجهاز بتوزيع العمل والعملاء، بشكل خلال اليوم بالإضافة لتوفير وقت وجهد العملاء بتحديد وقت محدد لتقديم الخدمة بدلا من قضاء أوقات طويلة فى انتظار الحصول عليها.

إضافة لذلك تحقيق مبدأ عدم التزاحم بين العملاء.

وتستعرض الدستور خطوات حجز موعد السجل التجاري إلكترونيًا:
خطوات حجز موعد السجل التجاري إلكترونيًا
لكي يتم حجز موعد السجل التجاري يشترط أولا التسجيل بالبوابة المخصصة لخدمات التجارة بالصفحة الرسمية لجهاز تنمية التجارة الداخلية على الانترنت.
وبعدها يتم اختيار المكتب أو الفرع الذي يفترض بالمواطن تلقي الخدمه خلاله، ثم يتم تحديد الخدمة المطلوبة، وبعد القيام بتأكيد طلب حجز معاملة يقوم النظام تلقائيا بتحديد وقت حضور العميل بشكل محدد وترتيبه خلال تلك الفترة او خلال اليوم فى المكتب الذى سيذهب اليه العميل وفقا لرغبته.

وأعلنت وزارة التموين والتجارة الرقمية أن هذا الموقع يندرج تحت ما تم الإعلان عنه من خدمات التحول فى منظومة إتاحة الخدمات اللامركزية لكي بتيسر علي العملاء طلب تسجيل العلامات التجارية والنماذج الصناعية.

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جدير بالذكر أنه تم تسجيل أمس الأحد 1309 حالة جديدة ثبت إيجابياتها بالفيروس، كما أعلنت وزارة الصحة، عن خروج 418 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات بمصر بعد تعافيهم، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 113898 حالة حتى اليوم، وبالتالي فإن حجز موعد السجل التجاري إلكترونيًا يأتي ضمن مجموعة الخطوات التي تحجم العدوي بكورونا.

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