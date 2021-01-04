كورونا يهبط بمؤشر دمغ الذهب 42 % في 2020

قالت وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني، إن فيروس كورونا هبط بمؤشر دمغ الذهب 42% خلال العام الماضي.وأظهرت في تقرير صادر عنها اليوم الاثنين، أن مؤشر دمغ المعادن الثمينة سجل خلال العام الماضي تراجعًا بنسبة 42%، وانخفضت الإيرادات المحصلة من دمغ المصوغات الذهبية بنسبة 52% مقارنة مع العام 2019 والتي دمغ فيها 8.7 طن من الذهب بقيمة إجمالية بلغت 10.8 مليون شيقل.ودمغت مديرية المعادن الثمينة في وزارة الاقتصاد الوطني، خلال العام الماضي، نحو 5 طن ذهب في حين بلغت إيراداتها جراء عملية دمغ المصوغات الذهبية والتي تحمل الدمغة الفلسطينية "قبة الصخرة" 5 مليون شيقل تقريبًا.وأرجعت المديرية الانخفاض إلى تداعيات جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) التي كبدت الاقتصاد الفلسطيني أكثر من 2.5 مليار دولار، وتراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 12%، الأمر القى بظلاله على حركة تداول المعدن الثمين جراء التراجع الحاد في القوة الشرائية، وعمليات توريد المصوغات الذهبية، إضافة إلى قرصنة الاحتلال الإسرائيلي لأموال المقاصة الذي عمق الأزمة الاقتصادية.وسجل مؤشر دمغ المعادن الثمينة تراجعًا كبير في كمية دمغ المصوغات الذهبية بنسبة 64%، وفي الإيرادات بنسبة 70%، حيث تم دمغ 1.53 طن من المصوغات الذهبية بقيمة اجمالية بلغت 1.59 مليون شيقل، ومقارنة مع ذات الفترة من العام 2019 دمغ فيها 4.2 أطنان من المصوغات الذهبية بقيمة إجمالية بلغت 5.3مليون شيقل.ولعب ارتفاع سعر الذهب عالميًا، دورا كبيرا في تراجع مؤشر دمغ الذهب، حيث سجل متوسط سعر الأونصة عن العام 2019 مبلغ 1392 دولارا للأونصة، في حين سجل متوسط سعر الأونصة عن العام 2020 مبلغ 1769 دولارا للأونصة أي بارتفاع بنسبة 27%، الأمر الذي انعكس سلبًا على مؤشر الدمغ في فلسطين.وتدمغ مديرية المعادن الثمينة سنويًا نحو 10 أطنان من المصوغات الذهبية، والتي تحمل الدمغة الفلسطينية (قبة الصخرة)، في حين تقدر كمية الذهب الموجودة في فلسطين بنحو 100 طن، كما يعمل في صناعة وبيع المعادن الثمينة نحو 700 مصنع وورشة ومحل، تشغل 3 آلاف صانع وتاجر تخضع لمراقبة طواقم الرقابة والتفتيش في مديرية المعادن الثمينة.وتعد سبائك الذهب نقدًا متداولًا وليست سلعة في السوق الفلسطيني، وتكون ضريبة القيمة المضافة عليها بنسبة الصفر، وتتولى مديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة تحصيل رسوم خدمات عن المشغولات الذهبية بضرائب ورسوم عادله تتناسب مع المصنعية والربحية على المشغولات، بمتوسط 1 شيقل لكل جرام ذهب تشجيعًا للاستثمار في هذا القطاع الاستراتيجي.