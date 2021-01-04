رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 04 يناير 2021 الموافق 20 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

موسكو: لا بُد من عدم تدخل أى طرف خارجى فى شئون سوريا

الإثنين 04/يناير/2021 - 02:28 م
سوريا
سوريا
مروة عنبر
طباعة
جدد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي فيرشينين، التأكيد على ضرورة عدم التدخل في الشئون الداخلية لسوريا من أي طرف خارجي.

وأضاف «فيرشينين»، في تصريحات لوكالة «نوفوستي» الروسية، اليوم الإثنين، أن تصريحات بعض المسئولين في الخارج حول مواضيع تتعلق بالشأن الداخلي السوري، وخاصة ما يتعلق بلجنة مناقشة الدستور والاستحقاقات الدستورية، هو مصادرة لحق السوريين في تقرير مستقبلهم وتقويض استقرار عمل مؤسسات الدولة السورية.

وأوضح أنه على الرغم من العوامل السلبية والقيود المفروضة بسبب فيروس كورونا تواصل لجنة مناقشة الدستور عملها في جنيف، وأنه من المقرر عقد الجولة الخامسة من الاجتماعات أواخر الشهر الجاري.

وشدد على أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 وقواعد عمل اللجنة يفرضان بشكل مباشر؛ ضرورة الدفع قدما بالعملية السياسية التي يقودها وينفذها السوريون أنفسهم دون تدخل خارجي ودون فرض أطر زمنية مصطنعة.

وكانت الجولة الرابعة لاجتماعات لجنة مناقشة الدستور عقدت في الفترة بين الـ30 من نوفمبر والـ4 ديسمبر الماضيين، بمشاركة الوفد الوطني وتناولت عدة موضوعات منها المبادئ الوطنية وملف عودة اللاجئين ورفض أي مخطط انفصالي للأراضي السورية، إضافة إلى الملف الإنساني وضرورة المعالجة العاجلة له.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

تسريب يفضح تورط الإخوان في إثارة الفزع بواقعة زفتى والحسينية

الإفتاء: تغريم مخالفي إجراءات مواجهة كورونا أمر جائز شرعًا

حقيقة إيقاف مدير مستشفى استغاث من نقص الأكسجين

«الوزراء» ينفي إلغاء النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة 2021

الصور

image description

محافظ دمياط تتابع تطوير حديقة بنت الشاطئ

image description

محافظ أسيوط يتفقد تطوير 3 قرى في أبوتيج

image description

محافظ دمياط تفتتح عيادات جراحات الأسنان

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال تبطين الترع بقرى أبوتيج

image description

26 عضو هيئة تدريس بجامعة أسيوط يحصدون جوائز تقديرية وتشجيعية

الأكثر قراءة

حقيقة إيقاف مدير مستشفى استغاث من نقص الأكسجين

تسريب يفضح تورط الإخوان في إثارة الفزع بواقعة زفتى والحسينية

حقيقة إقالة وزير التربية والتعليم 2021

كيف تسبب رشدي أباظة في انفصال مديحة كامل عن زوجها؟

إنفوجراف

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

image description

وحيد حامد.. كيف نعاه المثقفون؟ (إنفوجراف)

image description

«فتاة النزهة» المسحولة عانت من نزيف بالجسد كله وعظام مهشمة (إنفوجراف)

نجم الساعة

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

منوعات

موسكو تُهاجم واشنطن بسبب قانون مكافحة المنشطات: «مسيس»

خبراء: متغير كورونا الجديد قد يجعل احتواء الجائحة أكثر صعوبة

كوريا الجنوبية تسجل أول تراجع سكاني في تاريخها

حريق في أستراليا يهدد حياة السكان والمنازل قرب بيرث

أيام زمان

صدور ديوان «بخفة فيل» للشاعرة بسنت عبداللاه

كيف تسبب رشدي أباظة في انفصال مديحة كامل عن زوجها؟

فقد سمعه وعاش وحيدًا مع كلبه.. اللحظات الأخيرة في حياة زكي رستم

«مصر بها أثرياء ومشاهير يتمنوكي».. قصة علاقة جمعت ميرفت أمين بتاجر مخدرات

مقالات الرأي
د. منى حلمى
عام جديد بين الشعارات على الورق والمليارات المهدرة
عمرو خالد
يا عفو.. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا «٢- 2»
ماجد حبته
جرائمهم طالت مسجد النجاشى
مؤمن المحمدي
موسم التفويت
المزيد

الثقافة

الأربعاء.. عادل عصمت يناقش «مخاوف نهاية العمر» بالنيل الثقافية

60 عاما على رحيل ألبير كامو.. فيلسوف العدمية وأديب نوبل

«الفن وتحسين جودة حياة ذوي الهمم» ملتقى أونلاين بثقافة الجيزة

انطلاق فعاليات «صنايعية مصر» بقصر ثقافة الإسماعيلية