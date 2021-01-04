موسكو: لا بُد من عدم تدخل أى طرف خارجى فى شئون سوريا

جدد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي فيرشينين، التأكيد على ضرورة عدم التدخل في الشئون الداخلية لسوريا من أي طرف خارجي.وأضاف «فيرشينين»، في تصريحات لوكالة «نوفوستي» الروسية، اليوم الإثنين، أن تصريحات بعض المسئولين في الخارج حول مواضيع تتعلق بالشأن الداخلي السوري، وخاصة ما يتعلق بلجنة مناقشة الدستور والاستحقاقات الدستورية، هو مصادرة لحق السوريين في تقرير مستقبلهم وتقويض استقرار عمل مؤسسات الدولة السورية.وأوضح أنه على الرغم من العوامل السلبية والقيود المفروضة بسبب فيروس كورونا تواصل لجنة مناقشة الدستور عملها في جنيف، وأنه من المقرر عقد الجولة الخامسة من الاجتماعات أواخر الشهر الجاري.وشدد على أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 وقواعد عمل اللجنة يفرضان بشكل مباشر؛ ضرورة الدفع قدما بالعملية السياسية التي يقودها وينفذها السوريون أنفسهم دون تدخل خارجي ودون فرض أطر زمنية مصطنعة.وكانت الجولة الرابعة لاجتماعات لجنة مناقشة الدستور عقدت في الفترة بين الـ30 من نوفمبر والـ4 ديسمبر الماضيين، بمشاركة الوفد الوطني وتناولت عدة موضوعات منها المبادئ الوطنية وملف عودة اللاجئين ورفض أي مخطط انفصالي للأراضي السورية، إضافة إلى الملف الإنساني وضرورة المعالجة العاجلة له.