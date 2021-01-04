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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

شاهد يكشف دور محمود عزت فى «أحداث عنف مكتب الإرشاد»

الإثنين 04/يناير/2021 - 02:08 م
محمود عزت
محمود عزت
عادل عبد العال
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تستكمل الدائرة الثانية بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، جلسة إعادة محاكمة محمود عزت، القائم بأعمال مرشد الإخوان، في القضية رقم 6187 جنايات قسم المقطم والمعروفة إعلاميا بـ"أحداث مكتب الإرشاد".

وقال الشاهد الأول وهو ضابط بقطاع الأمن الوطني، إن المتهم محمود عزت القائم بأعمال مرشد الإخوان، في غضون يوم 30 يونيو كان في المقر الرئيسي بالمقطم، وكان يمر على محمد عبد العظيم البشلاوي؛ للتأكد من وجود الأسلحة والمواد الغذائية، ثم خرج من المقر الرئيسي متجهًا إلى جهة غير معلومة، لافتًا إلى أن المتهم عقب الأحداث تنقل في أكثر من مكان وصولًا لمكان ضبطه في منطقة التجمع الخامس.

وأضاف أن قصد المتهم ومن سبق الحكم عليهم بما حدث أمام مكتب الإرشاد؛ كان إرهاب المواطنين السلميين، وسيطرة الجماعة واستمرارها في الحكم رغم السلبيات في سياسة الجماعة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح داود ومحمد عمار، وبأمانة سر سيد حجاج.

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