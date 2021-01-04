تجدد القصف التركى على ريف الرقة السورى

شنت القوات التركية والفصائل المسلحة الموالية لها فى سوريا، اليوم الإثنين، قصفا صاروخيا على مخيم عين عيسى وقرية معلق بريف عين عيسى ضمن الريف الشمالي لمحافظة الرقة، والتي تخضع لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية، دون معلومات عن خسائر بشرية إلى الان.وأفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان، بأن القوات التركية قصفت أمس عين عيسى أسفر القصف عن إصابة مواطنة وطفل بجراح.كما اندلعت اشتباكات عنيفة بين الفصائل الموالية لتركيا من جهة، وقوات سوريا الديمقراطية من جهة أُخرى على المحاور الغربية لناحية عين عيسى شمالي الرقة، في محاولة للفصائل التقدم على قريتي هوشان وخالدية، وسط قصف مدفعي تركي مكثف يطال المنطقة محاور الاشتباك.