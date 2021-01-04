المحكمة تثبت حضور دفاع محمود عزت في جلسة «عنف الإرشاد»

بدأت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، جلسة مُحاكمة القيادي الإخواني محمود عزت، وذلك في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث مكتب الإرشاد».تعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجي وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج، ومحمد السعيد، ووأثبتت المحكمة في بداية الجلسة حضور المحاميين خالد بدوي، وأسامة الحلو كدفاع عن المتهم.وتلت النيابة العامة في مُستهل الجلسة أمر الإحالة في حق محمود عزت، وبرز فيها اتهامها له وآخرين سبق الحكم عليهم وآخرين مجهولين، بالاتفاق على تواجدهم أمام المقر العام لجماعة الإخوان المسلمين في المقطم، وقتل أي متظاهر، مقابل مبالغ مالية ووعد بالعمرة.وساعدوهم بإمدادهم بالبنادق الآلية والخرطوش وذخائر والمفرقعات، وشملت الاتهامات الاشتراك في قتل والشروع في قتل عدد من المجني عليهم.