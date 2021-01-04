تعرف على جدول مواعيد صرف مرتبات شهر يناير 2021 للعاملين بالهيكل الإداري للدولة

مواعيد صرف مرتبات شهر يناير 2021

حددت وزارة المالية يوم 24 يناير الجاري لصرف مرتبات المجموعة الأولى لموظفي 11 وزارة وهم وزارة الداخلية والثقافة والإسكان والآثار والأوقاف والزراعة والصناعة والطيران المدني و السياحة والبترول والتجارة والبيئة، و 8 مديريات تابعة لهم وهم الإسكان والمرافق، الشؤون الصحية، التضامن الاجتماعي، التموين، الطرق والنقل، القوى العاملة، التجارة.

وزارات المجموعة الثانية لصرف مرتبات العاملين بالدولة 2021

وحددت وزارة المالية يوم 25 يناير لصرف مرتبات المجموعة الثانية من العاملين بالهيكل بالدولة وهى وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، وزارة التخطيط، وزارة التنمية المحلية، وزارة العدل، وزارة الكهرباء، والهيئات التابعة لها وهم النيابة العامة و هيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة والمحكمة الدستورية العليا والجهاز المركزي للمحاسبات.





موعد صرف مرتبات المجموعة الثالثة للعاملين بالدولة

تصرف وزارة المالية وفقا لجدول مواعيد صرف مرتبات شهر يناير 2021 يوم 26 يناير الجاري مرتبات المجموعة الثالثة من العاملين بالهيكل الإداري للدولة وهم وزارة التربية والتعليم وزارة الزراعة والاستصلاح الأراضي وزارة الموارد المائية والري وزارة الخارجية وزارة الشباب والرياضة وزارة المالية و موظفي مديريات التربية والتعليم والزراعة والطب البيطري ووزارة الشباب والرياضة ورئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء والأزهر الشريف.





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