حبس المتهمين بترويج المواد المخدرة في السلام

أمرت نيابة السلام الجزئية، اليوم الإثنين، بحبس المتهمين بحيازة كمية من المواد المخدرة والأسلحة البيضاء بالسلام أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.كشفت التحقيقات الأولية عن أن المتهمين عثر بحوزتهما على 300 جرام من مخدر الاستروكس، و150 قطعة من مخدر الحشيش، وكمية من الأسلحة البيضاء حديثة الصنع.كانت بداية الواقعة عندما تمكن ضباط قسم شرطة السلام من ضبط شخصين وبحوزتهما كمية من المواد المخدرة والأسلحة البيضاء، وتم اقتيادهما لقسم الشرطة، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.