صحيفة تركية معارضة تتهم نظام أردوغان باستهدافها

أكد الكاتب بـصحيفة «سوزجو»، سايجي أوزتورك، أن هناك استهدافًا للصحيفة التي يعمل بها من قبل السلطة الحاكمة التي يتزعمها الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مؤكدًا أن السلطة تترصد أخطاء «سوزجو»، على الرغم من أن بعض الأخطاء قد تحدث في أي صحيفة.وأوضح أن الصحيفة تعرضت لهجوم بعد تقاريرها المؤثرة، مشيرا إلى أن بعض الأخطاء التي يمكن أن تحدث بشكل طبيعي في كل صحيفة تقوم القيامة عندما تكون في جريدتنا.وتابع، «هذا الوضع يزداد انتشارًا ويتم تقديم معلومات كاذبة إلى المجتمع. واشتكى رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كيليتشدار أوغلو من نفس الموضوع في الاجتماع الذي عقده مع ممثلي الصحف في أنقرة. ما لا نقوله ينتقدوننا كما لو كنا قلناه بالفعل».