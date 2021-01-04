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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

عرض طالبة اغتصبها موظف بالهرم على الطب الشرعي

الإثنين 04/يناير/2021 - 12:05 م
جريدة الدستور
ندى حمدي
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طلبت نيابة الهرم الجزئية، اليوم الأثنين، عرض فتاة اتهمت موظف باغتصابها داخل شقته بمنطقة الهرم، على الطب الشرعي، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

وتبين من التحريات أن المتهم في العقد الرابع من عمره، استغل إعلان الفتاة عبر موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك" بالبحث عن عمل كجليسة أطفال بشرط توفير إقامة كاملة، لاضطرارها لترك مسكن أسرتها بسبب الخلافات العائلية، وتواصل معها المتهم هاتفيا وأوهمها أن زوجته متوفية، ولديه أبناء صغار أيتام، وطلب منها العمل كجليسة لهم لرعايتهم، واتفق معها على أجر شهري 3 آلاف جنيه.

وبموافقة الفتاة على العرض توجهت إلى الشقة للعمل كجليسة لأبنائه طفلين، مستغلا إحتياجها للعمل فاتفق معها على التعامل مع الأطفال وتقيم في المنزل لرعايتهم.

كما تبين أن المتهم كانت نواياه سيئة فاستغل استغراقها في النوم وتوجه إلى الغرفة وراودها عن نفسها فرفضت، فأخرج سلاحا ناريا وهددها وأثناء ذلك استيقظ الأطفال من النوم ولم يتراجع عن الجريمة، وواقعها كرها أمام الأطفال وبعدها طردها في منتصف الليل وأعطاها 200 جنيه لاستقلال سيارة جرة، فخرجت إلى مركز الشرطة وحررت محضر بالواقعة.

وتم القبض على المتهم بشقته، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، وتهديد المجني عليها بسلاح "طبنجة صوت" واغتصابها، وتحرر محضر بالواقعة.

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