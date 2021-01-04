القبض على مدير مصنع مستلزمات طبية مغشوشة بالإسكندرية

تمكنت مباحث التموين بمديرية أمن الإسكندرية، اليوم الإثنين، من ضبط المدير المسئول عن مصنع لإنتاج المستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل، دون ترخيص.وتم ضبط 29065 عبوة «كحول، جيل، ديتول»، 3120 لتر كحول، دون مستندات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية، مما يشكل خطرًا على الصحة العامة، وذلك تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم العرض على النيابة للتحقيق.يأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.