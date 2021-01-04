ضبط مالك مصنع بلاستيكات بدون ترخيص بالمنوفية

تمكنت مباحث التموين بمديرية أمن المنوفية، اليوم الإثنين، من ضبط مالك مصنع للمنتجات البلاستيكية بدون ترخيص.وتبين ضبط 5 طن «بولى إيثلين، مواد خام، بدون مستندات، مجهولة المصدر، مستلزمات إنتاج 15500 عبوة فارغة - جراكن تحمل علامة تجارية وهمية غير مسجلة -منتج نهائي-، 5000 قطعة إستيكر تحمل نفس العلامة التجارية».وجاء ذلك تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.يأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.حُرر المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.