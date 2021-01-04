الكويت تُؤيد قرارات تحافظ على استقرار أسواق النفط

قال وزير النفط الكويتي، اليوم الإثنين، إن الكویت تؤید القرارات التي تحافظ على استقرار أسواق النفط.وبحسب وكالة الأنباء الكويتية، أشار وزير النفط الكويتي، إلى أنه من المتوقع تعافي الطلب على النفط تدريجيًا مع بدء توزیع لقاح كورونا، لاسيما في النصف الثانى من العام.