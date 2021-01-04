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الإثنين 04 يناير 2021 الموافق 20 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

صعود المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية

الإثنين 04/يناير/2021 - 11:07 ص
الأسهم السعودية
الأسهم السعودية
وكالات
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شهد المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي" إرتفاعًا ملحوظًا، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.19% رابحًا 16.25 نقطة ليصل إلى مستوى 8629.07 نقطة، وهبط مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.13% خاسرًا 32.51 نقطة ليصل إلى مستوى 24996.71 نقطة، وبلغ حجم التداول 86.2 مليون سهم بقيمة 2.5 مليار ريال.

وصعد 11 قطاعًا بسوق السعودية، على رأسها التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 2.45%، أعقبه قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.85%، يليه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.73%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.19%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.17%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.10%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.08%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.06%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.03%.

وتراجع قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.74%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.24%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.19%، ثم قطاعي الاتصالات والمرافق العامة بنسبة 0.16%، ثم قطاعي السلع طويلة الأجل والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.02%.

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