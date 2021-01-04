ترجيحات إسرائيلية بشأن موعد انتقام إيران لمقتل سليماني

رجح رئيسان سابقان لجهاز الموساد ورئيس مجلس الأمن القومي السابق في إسرائيل، موعد انتقام إيران لمقتل قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني قبل تولي جو بايدن منصب الرئاسة الأمريكي، وفق ما ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء، اليوم الإثنين.وفي تصريحات لصحيفة "جروزاليم بوست"، قال شبتاي شافيت، الذي ترأس الموساد بين عامي 1989-1996، إن "صبر الإيرانيين لا ينتهي أبدا" و"يجب أن نأخذ في الاعتبار أنهم سيردون، سينتظرون فرصة لمهاجمة هدف عالي الجودة".وضرب شافيت مثالا بهجمات على السفارة الإسرائيلية ومركز الجالية اليهودية في الأرجنتين في عامي 1992 و1994.